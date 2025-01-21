*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tap çevirmeli anahtar
Siyah veya beyaz renkte mevcut olan Tap çevirmeli anahtarının her bir ayrı düğmesiyle üç adede kadar Oda veya bir Bölgeyi kontrol edin. Işıkları kısmak ve aydınlatmak için kadranı döndürün. Duvara monte edin, manyetik bir yüzeye yerleştirin veya uzaktan kumanda olarak kullanın.
Ürün özellikleri
- Kablosuz kurulum
- Pürüssüz kısılabilirlik
- Pille çalışır
- Her yere takılabilir
- Işık sahnelerine kolay erişim
Kullanışlı çok yönlülük
Akıllı aydınlatma sisteminizin tamamını, telefonunuz veya tabletiniz olmadan evinizin her yerinden kontrol edin.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.
Sahneleri anında ayarlayın
Hem siyah hem de beyaz renkte şık, mat bir tasarıma sahip Philips Hue Tap çevirme anahtarı, evinizin herhangi bir odasında sahneler ayarlamanıza imkan tanır. Her düğmeyi 3 ayrı oda veya bölgeyi kontrol edecek şekilde programlayın ve her biri için bir sahne seçin.
İstediğiniz gibi kullanın
Tap çevirme anahtarını yapışkan arka planıyla duvara monte edin, herhangi bir manyetik yüzeye yapıştırın veya duvar plakasından çıkararak evinizin herhangi bir yerinde uzaktan kumanda olarak kullanın.
Her düğmeyi kişiselleştirin
Hue uygulamasının Ayarlar sekmesinde her düğme için ayrı bir Oda veya Bölge (aynı zamanda bir ışık sahnesi!) seçin.
Dimlemek için döndürün ve kolayca aydınlatın
Hassas aydınlatma seviyeleri için, daha küçük artışlarla karartmak veya aydınlatmak üzere anahtarı yavaşça çevirin. Odayı hızla aydınlatmak veya dimlemek için daha hızlı çevirin.
Uzaktan kumanda olarak kullanın veya duvara monte edin
Tap çevirme anahtarını yapışkan arka planıyla duvara yapıştırın, herhangi bir manyetik yüzeye yerleştirin veya uzaktan kumanda olarak kullanmak için duvar plakasından çıkarın.
Birden fazla odayı ve bölgeyi kontrol edin
Anahtar üzerindeki her düğmenin, ister önceden ayarlanmış isterse sizin tarafınızdan yapılmış olsun, kendi sahnesine sahip üç farklı odaya veya bir bölgeye kadar kontrol etmesine izin verin.