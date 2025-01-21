Sahneleri anında ayarlayın

Hem siyah hem de beyaz renkte şık, mat bir tasarıma sahip Philips Hue Tap çevirme anahtarı, evinizin herhangi bir odasında sahneler ayarlamanıza imkan tanır. Her düğmeyi 3 ayrı oda veya bölgeyi kontrol edecek şekilde programlayın ve her biri için bir sahne seçin.