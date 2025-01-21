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Ön tarafın yakın çekimi Hue White ambiance Başlangıç kiti: 3 E27 akıllı ampul (1100) + smart button

Başlangıç kiti: 3 E27 akıllı ampul (1100) + smart button

Dinlendiren ve enerji veren görünümlerin keyfini çıkarın ya da kutusundan çıkar çıkmaz Hue White ambiyans E27 başlangıç kiti ile kendi rutinlerinizi yaratın. Kit; Hue Bridge, beyaz ışığın tam spektrumunu sunan 3 akıllı ampul ve bir Akıllı Buton içerir.

Ürün özellikleri

  • ±10 yıl kullanım ömrü
  • Anında kablosuz kısılabilir
  • Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
  • Sıcak-soğuk beyaz ışık
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Işıkları tek tıklama ile kontrol edin

Işıkları tek tıklama ile kontrol edin

Akıllı ışıklarınız tek tıklamayla kontrol edilir; akıllı telefon gerekmez. Işıklarınızı açıp kapatmak için bir kez basın veya kısıp aydınlatmak için düğmeye basılı tutun. Tam olarak ihtiyacınız olan şeyi yapmak üzere önceden ayarlanmış olan Philips Hue Smart button, nerede isterseniz kullanıma hazırdır.

Esnek, kablosuz montaj

Esnek, kablosuz montaj

Kablosuz teknolojisi sayesinde, Philips Hue Smart button evinizin herhangi bir yerine birkaç saniye içinde monte edilir. Ürüne dahil edilen montaj plakası ile mevcut bir ışık düğmesinin yerine takın veya mini montaj aparatı ile herhangi bir yüzeye yerleştirin. Taşınabilir olmasını tercih ediyorsanız bu da sorun değil: akıllı düğme mıknatıslıdır, böylece herhangi bir mıknatıslı yüzeye, örneğin buzdolabının üzerine yerleştirebilirsiniz.

Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin

Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin

Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.

Günlük işler için doğru akıllı aydınlatmanın tadını çıkarın

Günlük işler için doğru akıllı aydınlatmanın tadını çıkarın

Günlük işleriniz için önceden ayarlanmış dört ışık sahnesi ile gününüz kolaylaşır. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı ve odaklanmanızı sağlarken daha sıcak sahneler Read ve Relax iyi bir kitabın ve dinlenmiş bir zihnin tadını çıkarmanıza izin verir.

Sesinizle kontrol edin

Sesinizle kontrol edin

Philips; Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant tarafından çalıştırılan Google Home ile çalışır. Bu şekilde ışıklarınızı sesinizle kontrol edebilirsiniz. Işıklarınızı açıp kapatabilirsiniz. Harika bir ambiyans için istenilen parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Hatta önceden ayarlanmış sahneleri tekrar oluşturabilir, renkleri değiştirebilir ve daha da fazlasını yapabilirsiniz. Hem de parmağınızı bile kıpırdatmadan.

Evden uzakta akıllı ışık kontrolü

Evden uzakta akıllı ışık kontrolü

Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.

Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge

Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge

Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

Boyutlar (GxYxD)

60x110

Dayanıklılık

Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı

50.000

Nominal kullanım ömrü

25.000

Çevresel

Çalışma nemi

%5 <H<%95 (yoğuşmasız)

Çalışma sıcaklığı

-20°C ve 45°C arası

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Güç adaptörü dahildir

Evet

Garanti

2 yıl

Evet

Işık özellikleri

Renk oluşturma dizini (CRI)

≥80

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8719514291270

Net ağırlık

0,53 kg

Brüt ağırlık

0,99 kg

Yükseklik

14 cm

Uzunluk

17,6 cm

Genişlik

21,9 cm

Malzeme numarası (12NC)

929002468405

Ambalaj bilgileri

EAN

8719514291270

Güç tüketimi

Beklemede güç tüketimi

0,5 W

Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)

F

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

1.055 lm

Çap

60 mm

Ağırlık

72

Ampul teknolojisi

LED

Armatür/duy

E27

EPREL Tescil Numarası

1522881

Işık kaynağı sayısı

3

Bridge

Çap

88 mm

Frekans bandı

2400-2483.5 MHz

Yükseklik

26 mm

Maksimum ampul sayısı

50

Güç adaptörü

100-240 V AC / 50-60 Hz

Güç tüketimi

250mA max

Ampul

Referans Kontrol Ayarı*

4000K; via Hue app scene "Cool bright"

Renk sıcaklığı

2200-6500K

Form faktörü

A60

Yükseklik

110 mm

Giriş gerilimi

220V-240V

Işık çıkışı

Sıcak-soğuk beyaz ışık

lumen çıkışı

4000 K'de 1055 lm

Güç faktörü

0.5

Yükseltilebilir yazılım

Evet

Başlatma

Anında %100 ışık verimi

Watt

11 W

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Derin dim edilebilir

Evet

Anahtar

Piller dahildir

1 x CR2032

IP değeri

IP 20

Ömür

50.000 clicks

Anahtar başına maks. ışık

50 (Hue Bridge başına maksimum sayı)

Minimum pil ömrü

2 yıl

Montaj seçenekleri

bağımsız

Duvar plakası derinliği

6 mm

Duvar plakası yüksekliği

76 mm

Duvar plakası dahil ağırlık

67 g

Anahtar ağırlığı

37 g

Kutuda neler var?

Bridge

1

Ethernet ağ kablosu

1

hue ampuller

3

Güç adaptörü

1

Akıllı Buton

1

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

HomeKit ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple HomeKit

Microsoft Cortana

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

Kılavuz mevcut değil

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin