*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Başlangıç kiti: 3 E27 akıllı ampul (1100) + smart button
Dinlendiren ve enerji veren görünümlerin keyfini çıkarın ya da kutusundan çıkar çıkmaz Hue White ambiyans E27 başlangıç kiti ile kendi rutinlerinizi yaratın. Kit; Hue Bridge, beyaz ışığın tam spektrumunu sunan 3 akıllı ampul ve bir Akıllı Buton içerir.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Anında kablosuz kısılabilir
- Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
- Sıcak-soğuk beyaz ışık
Işıkları tek tıklama ile kontrol edin
Akıllı ışıklarınız tek tıklamayla kontrol edilir; akıllı telefon gerekmez. Işıklarınızı açıp kapatmak için bir kez basın veya kısıp aydınlatmak için düğmeye basılı tutun. Tam olarak ihtiyacınız olan şeyi yapmak üzere önceden ayarlanmış olan Philips Hue Smart button, nerede isterseniz kullanıma hazırdır.
Esnek, kablosuz montaj
Kablosuz teknolojisi sayesinde, Philips Hue Smart button evinizin herhangi bir yerine birkaç saniye içinde monte edilir. Ürüne dahil edilen montaj plakası ile mevcut bir ışık düğmesinin yerine takın veya mini montaj aparatı ile herhangi bir yüzeye yerleştirin. Taşınabilir olmasını tercih ediyorsanız bu da sorun değil: akıllı düğme mıknatıslıdır, böylece herhangi bir mıknatıslı yüzeye, örneğin buzdolabının üzerine yerleştirebilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz akıllı ışıklarla havaya girin
Çalışmak, oyun oynamak veya rahatlamak için, günün her saatinde, havaya girmek üzere sıcak-soğuk beyaz ışığın 50.000 tonunu kullanın. Güne enerji veren parlak beyaz ışıkla iyi bir şekilde başlayın veya gece sarı tonlarıyla sakinleşin.
Günlük işler için doğru akıllı aydınlatmanın tadını çıkarın
Günlük işleriniz için önceden ayarlanmış dört ışık sahnesi ile gününüz kolaylaşır. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı ve odaklanmanızı sağlarken daha sıcak sahneler Read ve Relax iyi bir kitabın ve dinlenmiş bir zihnin tadını çıkarmanıza izin verir.
Sesinizle kontrol edin
Philips; Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant tarafından çalıştırılan Google Home ile çalışır. Bu şekilde ışıklarınızı sesinizle kontrol edebilirsiniz. Işıklarınızı açıp kapatabilirsiniz. Harika bir ambiyans için istenilen parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Hatta önceden ayarlanmış sahneleri tekrar oluşturabilir, renkleri değiştirebilir ve daha da fazlasını yapabilirsiniz. Hem de parmağınızı bile kıpırdatmadan.
Evden uzakta akıllı ışık kontrolü
Hue uygulaması, evde olmadığınızda bile ışıklarınız üzerinde tam kontrol sağlar. Evinizin her zaman istediğiniz gibi aydınlanmasını sağlamak için uygulamayı kullanarak ışıklarınızı uzaktan açıp kapatın.
Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge
Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
60x110
Dayanıklılık
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
50.000
Nominal kullanım ömrü
25.000
Çevresel
Çalışma nemi
%5 <H<%95 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı
-20°C ve 45°C arası
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Güç adaptörü dahildir
Evet
Garanti
2 yıl
Evet
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8719514291270
Net ağırlık
0,53 kg
Brüt ağırlık
0,99 kg
Yükseklik
14 cm
Uzunluk
17,6 cm
Genişlik
21,9 cm
Malzeme numarası (12NC)
929002468405
Ambalaj bilgileri
EAN
8719514291270
Güç tüketimi
Beklemede güç tüketimi
0,5 W
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)
F
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
1.055 lm
Çap
60 mm
Ağırlık
72
Ampul teknolojisi
LED
Armatür/duy
E27
EPREL Tescil Numarası
1522881
Işık kaynağı sayısı
3
Bridge
Çap
88 mm
Frekans bandı
2400-2483.5 MHz
Yükseklik
26 mm
Maksimum ampul sayısı
50
Güç adaptörü
100-240 V AC / 50-60 Hz
Güç tüketimi
250mA max
Ampul
Referans Kontrol Ayarı*
4000K; via Hue app scene "Cool bright"
Renk sıcaklığı
2200-6500K
Form faktörü
A60
Yükseklik
110 mm
Giriş gerilimi
220V-240V
Işık çıkışı
Sıcak-soğuk beyaz ışık
lumen çıkışı
4000 K'de 1055 lm
Güç faktörü
0.5
Yükseltilebilir yazılım
Evet
Başlatma
Anında %100 ışık verimi
Watt
11 W
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Derin dim edilebilir
Evet
Anahtar
Piller dahildir
1 x CR2032
IP değeri
IP 20
Ömür
50.000 clicks
Anahtar başına maks. ışık
50 (Hue Bridge başına maksimum sayı)
Minimum pil ömrü
2 yıl
Montaj seçenekleri
bağımsız
Duvar plakası derinliği
6 mm
Duvar plakası yüksekliği
76 mm
Duvar plakası dahil ağırlık
67 g
Anahtar ağırlığı
37 g
Kutuda neler var?
Bridge
1
Ethernet ağ kablosu
1
hue ampuller
3
Güç adaptörü
1
Akıllı Buton
1
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
HomeKit ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
Ses asistanları
Amazon Alexa
Google Assistant
Apple HomeKit
Microsoft Cortana
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Kılavuz mevcut değil
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil