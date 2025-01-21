*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
A60 - E27 akıllı ampul
Sarmal bir iç filaman, sıcaktan soğuğa beyaz ışık, anında dim etme ve çoğu standart armatüre uyacak E27 taban özelliklerine sahip bu A60 LED akıllı ampulle klasik ampuller modern özelliklerle buluşuyor.
Ürün özellikleri
- White Ambiance Filament
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Sıcaktan soğuk beyaza
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Işıklarınızı eller serbest olarak kontrol edin ve yalnızca sesinizi kullanın! Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz. *Google Assistant ve Amazon Alexa ile birlikte çalışır.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Vintage tasarım modern özelliklerle buluşuyor
Ayırt edici parlak bir iç bobine ve şeffaf globa sahip, akıllı filament ampullerle Edison ampullerinin popüler görünümünü yakalayın. Bu akıllı retro tarzı LED ampuller, basit vintage tasarımın görünümünü ve hissini Philips Hue akıllı aydınlatmanın gücüyle bir araya getiriyor.