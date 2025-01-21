*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Amarant, uzun dış mekan aydınlatması
Çitler, duvarlar ve çalı çitler gibi dış mekanlarınızın geniş alanlarını beyaz ve renkli ışıkla yıkayın. LowVolt sisteminin bir parçası olan Amarant lineer spot lamba, bir Philips Hue güç kaynağı ünitesine bağlanır ve hat üzerinde sürekli bir ışık duvarı oluşturması için birbirine bağlanabilir.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Anında kablosuz kısılabilir
- Philips Hue Bridge gerektirir
- Beyaz ve renkli ışık
- 1400 lümen
Birden çok ışık bağlayın
LowVolt tasarımı sayesinde Amarant, tek bir güç kaynağı ünitesine bağlanır. Bir tane kurduktan sonra, birden fazla lineer spot ışığını ilkine bağlayarak ışıklardan bir papatya dizilimi oluşturabilirsiniz.
Renkli bir ışık yıkaması
Yerleşik metal kalkan, ışığı yukarı ve dışarı yönlendirerek geniş yüzeylerde eşit bir ışık dağılımı sağlar ve sert parlamayı ortadan kaldırır. Amarant, bahçenizin büyük bir bölümünü kaplayan büyük duvarlar, çitler veya çalı çitler için en uygunudur.
Kolay kurulum ve genişletme
Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.
Hava koşullarına dayanıklı (IP65)
Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP65 seviyesinde tasarlanmıştır: Bu da düşük basınçlı su sıçramalarına karşı korumalı olduğu anlamına gelir. Bu, IP44'ten daha yüksek seviyede bir korumadır ve aydınlatma armatürleri zemine yakın konumlandığında veya belirli dış mekan koşulları nedeniyle daha yüksek seviyede koruma gerektirdiğinde yaygın olarak kullanılır.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.
Özel günler için özel ışık
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.