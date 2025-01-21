B39 Mum - E14 LED akıllı ampul
Geleneksel tarz, Philips Hue ayarlanabilir beyaz ve renkli mum ampulle modern akıllı aydınlatma özellikleriyle buluşuyor. Dekorasyonunuzu tamamlayacak ideal ortam renkleri ve milyonlarca etkileyici renkle sıcaktan soğuğa uzanan renk tonlarının keyfini çıkarın. Ultra düşük dimleme, ampul parlaklığını toplam parlaklığının yalnızca %0,2'sine kadar düşürmenizi sağlayarak farklı dimleme seviyelerinde tutarlı renk performansı sunar. Bu zarif çift katmanlı en yeni nesil özel tasarım ampul, doğal gün ışığı hissini evinize getiren tam spektrumlu gün ışığı da dahil olmak üzere yeni ve geliştirilmiş özellikler sunuyor. Yaz gün batımının sıcak tonlarıyla rahatlayın veya kış gökyüzünün canlı tonlarıyla enerji kazanın. Chromasync, ampulün 16 milyon renginin, renk sapması olmadan birden fazla ampul arasında tam olarak eşleşmesini sağlar. Ampul artık önceki nesline göre enerji bakımından %40 daha verimli, Matter uyumluluğu ise diğer akıllı ev cihazlarıyla sorunsuz bağlantı sağlıyor. Hue Bridge ile daha da fazla özelliğe ulaşın.
Ürün özellikleri
- En fazla 500 lümen
- Tam spektrumlu gün ışığı (1000-20.000K)
- %0,2 parlaklığa kadar dim edilebilir
- Chromasync™ hassas renk eşleştirme
- Uygulama ve ses kontrolü
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
Ampul özellikleri
Lamba biçimi
Sabit mum
Soket
E14
Kısılabilir
Evet