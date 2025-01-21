Geleneksel tarz, Philips Hue ayarlanabilir beyaz ve renkli mum ampulle modern akıllı aydınlatma özellikleriyle buluşuyor. Dekorasyonunuzu tamamlayacak ideal ortam renkleri ve milyonlarca etkileyici renkle sıcaktan soğuğa uzanan renk tonlarının keyfini çıkarın. Ultra düşük dimleme, ampul parlaklığını toplam parlaklığının yalnızca %0,2'sine kadar düşürmenizi sağlayarak farklı dimleme seviyelerinde tutarlı renk performansı sunar. Bu zarif çift katmanlı en yeni nesil özel tasarım ampul, doğal gün ışığı hissini evinize getiren tam spektrumlu gün ışığı da dahil olmak üzere yeni ve geliştirilmiş özellikler sunuyor. Yaz gün batımının sıcak tonlarıyla rahatlayın veya kış gökyüzünün canlı tonlarıyla enerji kazanın. Chromasync, ampulün 16 milyon renginin, renk sapması olmadan birden fazla ampul arasında tam olarak eşleşmesini sağlar. Ampul artık önceki nesline göre enerji bakımından %40 daha verimli, Matter uyumluluğu ise diğer akıllı ev cihazlarıyla sorunsuz bağlantı sağlıyor. Hue Bridge ile daha da fazla özelliğe ulaşın.