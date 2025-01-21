*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bloom masa lambası
Alışılmamış, kompakt Philips Hue Bloom ile evinizin her odasının ambiyansını kolayca ayarlayın. Yalnızca duvar soketine takarak Bloom'u tek başına bir lamba olarak renkli ışık yaymak için kullanın ya da vurgu ışığı olarak mevcut Hue sisteminize ekleyin. Özelliklerin tamamını kullanabilmek için Hue Bridge ekleyin.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Entegre LED
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tak-ve-çalıştır köşe lambası
Philips Hue Bloom; milyonlarca renkten herhangi birinde ışık verebilen küçük, çok yönlü bir akıllı lambadır. Bloom'un kolay tak-ve-çalıştır tasarımı sayesinde lambayı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Masa üzerine yerleştirerek duvarlarınızı mükemmel bir ışıkla boyayabilir, komodininiz üzerinde hafif ışık veren bir gece lambası olarak kullanabilir veya televizyonunuzun yakınına yerleştirerek eğlencenizi ışıklarla güçlendirebilirsiniz.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Philips Hue; Alice, Siri ve Google Assistant ile çalışır. İster tek bir lambayı ister evinizdeki tüm ışıkları kontrol etmek istiyor olun, basit sesli komutlar sayesinde ışıkları kısabilir, artırabilir veya ışıklarınızın rengini değiştirebilirsiniz. Sesle kontrol için Philips Hue Bridge ve uyumlu bir ortak cihaz gereklidir.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Bu ürün için yedek parçalar mevcut
Bu ürün için yedek parça mı arıyorsunuz? Yedek güç adaptörü, montaj parçaları ve daha fazlasını bulabilir ve lambalarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz.