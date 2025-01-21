*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Calla Dış Mekan kaide
Paslanmaz çelik dış yüzeyi ve renkli ışığıyla Calla akıllı ışıklı yol direği yollarınıza şık bir dokunuş katar.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Düşük voltaj
- Mat siyah bitişli
- 105 x 252 mm
- PSU ayrı satılır
Sıcaktan soğuğa beyaz ışıkla gevşeyin
Akşamlarınızı Philips Hue dış mekan aydınlatma ile uzatın. Verandanızda, balkonunuzda veya terasınızda doğru ambiyansı yaratın ve rahatlayın. Sıcak yaz güneşinden, buz gibi kış gün ışığına kadar, beyaz ışık renginin ruh halinize uygun her tonunun tadını yıl boyunca çıkarabilirsiniz.
Kolay kurulum ve genişletme
Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.
Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın
Güneş battıktan sonra dışarıda akşamların keyfini daha uzun süre çıkarın, bahçe işlerini tamamlayın ya da sadece çöpleri dışarı çıkarın. Programlar ayarlayarak veya güneş batışı/doğuşu rutini ayarlayarak Philips Hue ışıklarınızın otomatik olarak açılmasını sağlayın. Ayrıca tabii ki ışıklarınızı bu şekilde kapatabilir veya dimleyebilirsiniz. Artık hiçbir zaman ışıkları açık bırakıp bırakmadığınıza ilişkin endişelenmeniz gerekmeyecek.
Kurulum gerektirmeyen ışık kısma işlevi
Philips Hue ile garanti edilen yumuşak ışık kısma işlevini deneyimleyin. Ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Tam istediğiniz gibi. Işıklarınızı kısmak için kablolamaya, elektrikçi çağırmanıza veya kurulum yapmanıza gerek yoktur.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.
Özel günler için özel ışık
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.
Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Yüksek kaliteli alüminyum ve güçlü sentetik malzemeler kullanılarak üretilen Philips Hue dış mekan akıllı aydınlatma armatürler her türlü hava koşuluna dayanıklıdır.