*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Discover Dış Mekan Projektör Aydınlatması
Şimdi Hue'yu dış mekanlarınıza taşıyın. Discover Floodlight, sizi gerçekten yuvanızda hissettirecek tüm özelliklerin keyfini çıkarmanız için mevcut Hue köprünüze bağlanabilir. Milyonlarca renk seçeneği ile istediğiniz ambiyansı da yaratabilirsiniz. Hue bridge dahil değildir.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Şebeke elektriğinden güç
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Özel günler için özel ışık
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.
Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile akşamlarınızı uzatın. Veranda, balkon veya sundurmanızda doğru ortamı ayarlayarak rahatlayın. Yaz güneşinin sıcak beyaz ışığından kışın buz gibi soğuk gün ışığına: yıl boyunca ruh halinize uygun aydınlatma sağlamak için beyaz ışığın tüm tonlarından yararlanabilirsiniz.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.
Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın
Güneş battıktan sonra dışarıda akşamların keyfini daha uzun süre çıkarın, bahçe işlerini tamamlayın ya da sadece çöpleri dışarı çıkarın. Programlar ayarlayarak veya güneş batışı/doğuşu rutini ayarlayarak Philips Hue ışıklarınızın otomatik olarak açılmasını sağlayın. Ayrıca tabii ki ışıklarınızı bu şekilde kapatabilir veya dimleyebilirsiniz. Artık hiçbir zaman ışıkları açık bırakıp bırakmadığınıza ilişkin endişelenmeniz gerekmeyecek.
Hava koşullarına dayanıklı (IP44)
Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Her yönden su sıçramasına karşı dayanıklıdır. Bu ürün genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Bu ürünler özellikle dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dış mekan koşullarında en iyi performansı elde etmek için en yüksek kalite malzemeleri kullanıyoruz ve radyo frekansını optimize etmek için malzemelerin akıllıca kullanımını sağlıyoruz.
Güçlü ışık
Bu Philips Hue ışık, bahçenizin büyük bir bölümünü aydınlatan bir LED ışık kaynağına sahiptir. Tamamı doğru ışığın rahatlığıyla, parlak bir şekilde aydınlanan araba yolunuza, patika yolunuza, ön veya arka kapınıza giden rotayı bulun. Bu güçlü Philips Hue ışıkla evinizin etrafında neler olup bittiğini asla kaçırmayın.
Evde ve dışarıda akıllı kontrol
Dış mekanlarınızı aydınlatın ve dışarıda neler olduğunu görün. Dış mekan ışıklarınızı Hue Bridge'e bağlayarak istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz. Philips Hue dış mekan sensörü ve Philips Hue uygulaması gibi iç mekan uzaktan kumanda seçeneklerimiz ile veya sesinizi kullanarak (Amazon Alexa, Apple HomeKit veya Google Assistant) dış mekan aydınlatmalarınızı kontrol edebilirsiniz. Evde olduğunuzda çalışması için ışık programları ayarlayabilirsiniz. Evinizin rahatlığından veya başka herhangi bir yerden dış mekan ışıklarınızı kontrol edin.
Işıklarınızı ayarlayın, eve geldiğinizde otomatik açılsın
Işıkların eve vardığınızda otomatik olarak yanmasının ve evden ayrıldığınızda otomatik olarak sönmesinin rahatlığını yaşayın. Arabanızdan boşaltır ve evinize girerken doğru ışığın konforunu hissedin. Tüm ışıklarınızı açması için Philips Hue dış mekan sensörünü kullanın ya da Hue uygulamasını Evde veya Dışarıda moduna ayarlayın ya da bırakın, coğrafi konum belirleme özelliği bunu siz hiçbir düğmeye dokunmadan sizin yerinize yapsın. Bu kadar kolay.