*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Econic Dış Mekan Direk Lambası
Hue'yu şimdi dış mekanlarınıza taşıyın. Econic direk lambası, mevcut Hue bridge'inize bağlanıp örneğin ev dışından kontrol ve zamanlama gibi özelliklerin hepsinin tadını çıkarabilir ve istediğiniz her ambiyansı yaratabilirsiniz. Hue bridge dahil değildir.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Şebeke elektriğinden güç
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Özel günler için özel ışık
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.
Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile akşamlarınızı uzatın. Veranda, balkon veya sundurmanızda doğru ortamı ayarlayarak rahatlayın. Yaz güneşinin sıcak beyaz ışığından kışın buz gibi soğuk gün ışığına: yıl boyunca ruh halinize uygun aydınlatma sağlamak için beyaz ışığın tüm tonlarından yararlanabilirsiniz.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.
Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın
Güneş battıktan sonra dışarıda akşamların keyfini daha uzun süre çıkarın, bahçe işlerini tamamlayın ya da sadece çöpleri dışarı çıkarın. Programlar ayarlayarak veya güneş batışı/doğuşu rutini ayarlayarak Philips Hue ışıklarınızın otomatik olarak açılmasını sağlayın. Ayrıca tabii ki ışıklarınızı bu şekilde kapatabilir veya dimleyebilirsiniz. Artık hiçbir zaman ışıkları açık bırakıp bırakmadığınıza ilişkin endişelenmeniz gerekmeyecek.
Hava koşullarına dayanıklı (IP44)
Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Her yönden su sıçramasına karşı dayanıklıdır. Bu ürün genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Yüksek kaliteli alüminyum ve temperlenmiş cam
Bu ürünler özellikle dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dış mekan koşullarında en iyi performansı elde etmek için yüksek kaliteli alüminyum ve temperlenmiş cam kullanıyoruz. Ayrıca, radyo frekansını optimize etmek için malzemelerin akıllıca kullanımını sağlıyoruz.
Yüksek ışık çıkışı
Bu Philips Hue ışık, bahçenizi rahatça aydınlatmanız için yeterli çıkış gücü sağlar. Girişlerinizi aydınlatmanıza, daha fazla ambiyans yaratmanıza ve manzarayı o ana uygun şekilde ayarlayarak dış mekanlarınızı bir üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olması için bu Philips Hue ışığını kullanın.
Işıklarınızı ayarlayın, eve geldiğinizde otomatik açılsın
Işıkların eve vardığınızda otomatik olarak yanmasının ve evden ayrıldığınızda otomatik olarak sönmesinin rahatlığını yaşayın. Arabanızdan boşaltır ve evinize girerken doğru ışığın konforunu hissedin. Tüm ışıklarınızı açması için Philips Hue dış mekan sensörünü kullanın ya da Hue uygulamasını Evde veya Dışarıda moduna ayarlayın ya da bırakın, coğrafi konum belirleme özelliği bunu siz hiçbir düğmeye dokunmadan sizin yerinize yapsın. Bu kadar kolay.
Evde ve dışarıda akıllı kontrol
Dış mekanlarınızı aydınlatın ve dışarıda neler olduğunu görün. Dış mekan ışıklarınızı Hue Bridge'e bağlayarak istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz. Philips Hue dış mekan sensörü ve Philips Hue uygulaması gibi iç mekan uzaktan kumanda seçeneklerimiz ile veya sesinizi kullanarak (Amazon Alexa, Apple HomeKit veya Google Assistant) dış mekan aydınlatmalarınızı kontrol edebilirsiniz. Evde olduğunuzda çalışması için ışık programları ayarlayabilirsiniz. Evinizin rahatlığından veya başka herhangi bir yerden dış mekan ışıklarınızı kontrol edin.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Cam
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Entegre LED
Evet
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Bahçe
Tip
Ayaklı/Direk
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8718696170601
Net ağırlık
2,12 kg
Brüt ağırlık
2,96 kg
Yükseklik
865 mm
Uzunluk
207 mm
Genişlik
322 mm
Malzeme numarası (12NC)
915005732701
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
2,120 kg
Yükseklik
100 cm
Uzunluk
16,3 cm
Genişlik
16,3 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
1.140 lm
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Şebeke elektriği
220 V - 240 V Aralığı
50-60 Hz
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
15 W
IP koruma sınıfı kodu
IP44
sıçrayan suya karşı koruma
Koruma sınıfı
Sınıf I
2700 K'de lümen çıkışı
1.040 lm
Işık kaynağı sayısı
1
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme