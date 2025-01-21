Işıklarınızı ayarlayın, eve geldiğinizde otomatik açılsın

Işıkların eve vardığınızda otomatik olarak yanmasının ve evden ayrıldığınızda otomatik olarak sönmesinin rahatlığını yaşayın. Arabanızdan boşaltır ve evinize girerken doğru ışığın konforunu hissedin. Tüm ışıklarınızı açması için Philips Hue dış mekan sensörünü kullanın ya da Hue uygulamasını Evde veya Dışarıda moduna ayarlayın ya da bırakın, coğrafi konum belirleme özelliği bunu siz hiçbir düğmeye dokunmadan sizin yerinize yapsın. Bu kadar kolay.