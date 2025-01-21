*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Econic Dış Mekan Duvar Lambası
Hue'yu şimdi dış mekanlarınıza taşıyın. Econic duvar apliği, mevcut Hue bridge'inize bağlayıp ev dışından kontrol ve zamanlama gibi özelliklerin hepsinin tadını çıkarabilir ve istediğiniz her ambiyansı yaratabilirsiniz. Hue bridge dahil değildir.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Şebeke elektriğinden güç
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Özel günler için özel ışık
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.
Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile akşamlarınızı uzatın. Veranda, balkon veya sundurmanızda doğru ortamı ayarlayarak rahatlayın. Yaz güneşinin sıcak beyaz ışığından kışın buz gibi soğuk gün ışığına: yıl boyunca ruh halinize uygun aydınlatma sağlamak için beyaz ışığın tüm tonlarından yararlanabilirsiniz.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.
Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın
Güneş battıktan sonra dışarıda akşamların keyfini daha uzun süre çıkarın, bahçe işlerini tamamlayın ya da sadece çöpleri dışarı çıkarın. Programlar ayarlayarak veya güneş batışı/doğuşu rutini ayarlayarak Philips Hue ışıklarınızın otomatik olarak açılmasını sağlayın. Ayrıca tabii ki ışıklarınızı bu şekilde kapatabilir veya dimleyebilirsiniz. Artık hiçbir zaman ışıkları açık bırakıp bırakmadığınıza ilişkin endişelenmeniz gerekmeyecek.
Hava koşullarına dayanıklı (IP44)
Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Her yönden su sıçramasına karşı dayanıklıdır. Bu ürün genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Yüksek kaliteli alüminyum ve temperlenmiş cam
Bu ürünler özellikle dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dış mekan koşullarında en iyi performansı elde etmek için yüksek kaliteli alüminyum ve temperlenmiş cam kullanıyoruz. Ayrıca, radyo frekansını optimize etmek için malzemelerin akıllıca kullanımını sağlıyoruz.
Yüksek ışık çıkışı
Bu Philips Hue ışık, bahçenizi rahatça aydınlatmanız için yeterli çıkış gücü sağlar. Girişlerinizi aydınlatmanıza, daha fazla ambiyans yaratmanıza ve manzarayı o ana uygun şekilde ayarlayarak dış mekanlarınızı bir üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olması için bu Philips Hue ışığını kullanın.
Işıklarınızı ayarlayın, eve geldiğinizde otomatik açılsın
Işıkların eve vardığınızda otomatik olarak yanmasının ve evden ayrıldığınızda otomatik olarak sönmesinin rahatlığını yaşayın. Arabanızdan boşaltır ve evinize girerken doğru ışığın konforunu hissedin. Tüm ışıklarınızı açması için Philips Hue dış mekan sensörünü kullanın ya da Hue uygulamasını Evde veya Dışarıda moduna ayarlayın ya da bırakın, coğrafi konum belirleme özelliği bunu siz hiçbir düğmeye dokunmadan sizin yerinize yapsın. Bu kadar kolay.
Evde ve dışarıda akıllı kontrol
Dış mekanlarınızı aydınlatın ve dışarıda neler olduğunu görün. Dış mekan ışıklarınızı Hue Bridge'e bağlayarak istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz. Philips Hue dış mekan sensörü ve Philips Hue uygulaması gibi iç mekan uzaktan kumanda seçeneklerimiz ile veya sesinizi kullanarak (Amazon Alexa, Apple HomeKit veya Google Assistant) dış mekan aydınlatmalarınızı kontrol edebilirsiniz. Evde olduğunuzda çalışması için ışık programları ayarlayabilirsiniz. Evinizin rahatlığından veya başka herhangi bir yerden dış mekan ışıklarınızı kontrol edin.