*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Fugato çift spot lamba
Hue Fugato ile evinize renk katın. Oturma odanız ve yatak odanız için idealdir. Bir odadaki ışığı anında açıp kapatmak, dimlemek ve ışık sahneleri ayarlamak için Bluetooth ile kontrol edin veya tüm özelliklerin kilidini açmak için bir Hue Bridge ile eşleştirin.
Ürün özellikleri
- GU10 LED ampul dahil
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Metal
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Ayarlanabilir spot lamba başlığı
Evet
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Entegre LED
Hayır
Işık özellikleri
Işın açısı
40 °
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Oturma Odası ve Yatak Odası
Tip
Ek yapılabilir Spot Lamba
Göz Konforu
Hayır
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8720169319271
Net ağırlık
0,57 kg
Brüt ağırlık
0,93 kg
Yükseklik
206 mm
Uzunluk
343 mm
Genişlik
144,5 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003810001
Ürün boyutları ve ağırlığı
Yükseklik
15,3 cm
Uzunluk
19,5 cm
Genişlik
8,0 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
800 lm
Ampul teknolojisi
LED
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Şebeke elektriği
50-60 Hz
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
E
Armatür/duy
GU10
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
4.2
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
I - topraklanmış
2700 K'de lümen çıkışı
700 lm
Işık kaynağı sayısı
2
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without wifi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme