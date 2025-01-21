*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Go taşınabilir vurgu ışığı
Go vurgu ışığı ile akıllı ışığı yanınıza alın. Renk serpiştirmekten ambiyansı belirleyen bir ürüne dönüşebilen Go vurgu ışığı mükemmel ortamı ayarlamanızı sağlar. Bağımsız bir ışık olarak kullanın veya Hue Bridge ile akıllı aydınlatma sisteminize ekleyin.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Entegre LED ve pil
- Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Tamamen taşınabilir bir akıllı ışık
Hue Go taşınabilir masa lambası; şarj edilebilir pili sayesinde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu lambayı seyahate çıkarken yanınıza alabilir, romantik bir akşam yemeğinde masanızı süslemek için kullanabilir veya yaz partilerinizin ortamını canlandırmak için dışarıda kullanabilirsiniz. 2,5 saatlik parlak akıllı aydınlatmanın veya 18 saate kadar Cozy Candle mum ışığı etkisinin keyfini çıkarın.
Ürün üzerinde kumanda
Işık ayarlarınızı, doğrudan ışığın üzerindeki düğmeyle değiştirin. Düğmeye basarak, Sunday Coffee ve Enchanted Forest gibi özel ışık sahneleri arasında geçiş yapın. Renkler arasında geçiş yapmak için iki kez basın ve ikinci basışta basılı tutun.
Dinamik, doğal aydınlatma efektleri
Özel anlarınızın ambiyansını canlı ışıkla zenginleştirin. Her durumda mükemmel ortamı yaratmak için Cozy Candle, Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest ve Night Adventure gibi dinamik efektleri kullanın.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Filmleri, TV şovlarını, müzikleri ve oyunları akıllı ışıklarla senkronize edin
Ekrandaki aksiyonu veya müziğinizin ritmini akıllı ışıklarınızla senkronize ederek eğlencenizi yeni zirvelere taşıyın.* Işıklarınızın filminiz, müziğiniz (Spotify entegrasyonumuz dahil!), izlediğiniz TV şovu veya oyununuz ile nasıl senkronize olmasını istediğinizi seçin ve Eğlence alanınızdaki renkli ışıkların tepki vermesini izleyin. *Hue Bridge gereklidir
Bu ürün için yedek parçalar mevcut
Bu ürün için yedek parça mı arıyorsunuz? Yedek güç adaptörü, montaj parçaları ve daha fazlasını bulabilir ve lambalarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz.