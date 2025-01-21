*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Gradient lightstrip 2 metre
Gradyan teknolojisine sahip bu lightstrip, farklı ışık renklerini aynı anda bir araya getirir. Esnektir ve 10 metreye kadar uzatılabilir; her alana parlak bir renk karışımı katmanızı sağlar.
Ürün özellikleri
- Tek seferde birden fazla ışık rengi yanar
- Güç kaynağı ünitesi dahildir
- Bluetooth veya Bridge ile kontrol edin
- 2 m, 10 m'ye kadar uzatılabilir
- 1800 lümene kadar
Renkleri kusursuz biçimde karıştırın
Tek bir LED şeritte aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve verdiği ışıkla benzersiz bir etki sergiler.
Dinamik ışık sahneleri
Canlı ışıkla özel anların ambiyansını zenginleştirin. Her durumda mükemmel bir ortam yaratmak için dinamik sahneleri kullanın.
Şekillendirin, kesin veya uzatın
Tamamen esnek olan gradient lightstrip, alanınıza uyacak şekilde şekillendirmenize ve bükmenize olanak sağlar. Daha büyük yüzeyler için bir gradient lightstrip uzantısı takın veya daha küçük bir alana sığması için şeridi kesin.
33 fite kadar uzatılabilir
Philips Hue gradient lightstrip'inizi 40 inçlik uzatmalarla 32 fit'e kadar uzatın. Odanın tamamındaki gömme aydınlatma veya bir yatağın altı gibi daha geniş alanları renkli ve tutarlı bir ışık karışımıyla kaplayın.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.