*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Gradient lightstrip uzatması 1 metre
Renkli bir ışık karışımıyla daha geniş bir alanı kaplamak için bu 1 metrelik uzatmayla ambiyans gradient lightstrip'inizi uzatın. Yalnızca ambiyans gradient lightstrips kullanımına yöneliktir.
Ürün özellikleri
- Tek seferde birden fazla ışık rengi yanar
- Ambiance gradient lightstrip ana ünitesi gerektirir
- Bluetooth veya Hue Bridge ile kontrol edin
- 1 m uzatma
- 1000 lümene kadar
Philips Hue gradient lightstrip ana ünitesi gerektirir
Philips Hue gradient lightstrip 40 inçlik uzatmalarla 33 fit'e kadar uzatın. Odanın tamamındaki gömme aydınlatma veya bir yatağın altı gibi daha geniş alanları renkli ve tutarlı bir ışık karışımıyla kaplayın. Bu ürün yalnızca Philips Hue gradient lightstrip'i genişletmek için kullanılabilir.
Renkleri kusursuz biçimde karıştırın
Tek bir LED şeritte aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve verdiği ışıkla benzersiz bir etki sergiler.
Dinamik ışık sahneleri
Canlı ışıkla özel anların ambiyansını zenginleştirin. Her durumda mükemmel bir ortam yaratmak için dinamik sahneleri kullanın.
Şekillendirin, kesin veya uzatın
Tamamen esnek olan gradient lightstrip, alanınıza uyacak şekilde şekillendirmenize ve bükmenize olanak sağlar. Daha büyük yüzeyler için bir gradient lightstrip uzantısı takın veya daha küçük bir alana sığması için şeridi kesin.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.