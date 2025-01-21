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Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Hue Play duvar aydınlatması

Hue Play duvar aydınlatması

Geniş bir aydınlatma alanına ve kompakt bir tasarıma sahip olan Play duvar aydınlatması, TV seyir zevkinizi en üst düzeye çıkarır. ColorCast teknolojisi ve şık alüminyum tasarımıyla, ev sinema sisteminiz (veya istediğiniz herhangi bir yer) için mükemmel bir renkli vurgu yaratır.

Ürün özellikleri

  • ColorCast teknolojisi
  • 1035 lümen
  • Yükseklik x genişlik: 15,7 x 9,1 cm
  • Mat siyah
  • Alüminyum
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Işıkları sesinizle kontrol edin

Işıkları sesinizle kontrol edin

Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.

Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin

Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin

Kendi eğlence medya deneyiminizi kendiniz yaratın. Parlaklık ve efektlerin hızı gibi ışık ayarlarını değiştirmek için uygulamayı kullanın ve varsayılan başlangıç ayarlarını tanımlayın.

İstediğiniz gibi kontrol edin

İstediğiniz gibi kontrol edin

Philips Hue ışıklarınızı bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.

Akıllı anahtarlar, sensörler ve daha fazlasını ekleyin

Akıllı anahtarlar, sensörler ve daha fazlasını ekleyin

Hue akıllı aydınlatma sisteminizi akıllı kısma anahtarları ve hareket sensörleri gibi çeşitli aksesuarlarla zenginleştirin. Hue Bridge'ye en fazla 12 aksesuar bağlayarak evinizi tamamen otomatikleştirin.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Plastik

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Entegre LED

Evet

Taşınabilir

Hayır

Güç adaptörü dahildir

Evet

Işık özellikleri

Renk oluşturma dizini (CRI)

≥80

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Oturma Odası

Tip

Masa Lambası

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8720169339712

Net ağırlık

0,85 kg

Brüt ağırlık

1,12 kg

Yükseklik

141 mm

Uzunluk

185 mm

Genişlik

145 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003837701

Ürün boyutları ve ağırlığı

Kablo uzunluğu

2.000

Yükseklik

15,7 cm

Uzunluk

9,1 cm

Genişlik

7,6 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

1.035 lm

Işık rengi

2000-6500 Hue White Color Ambiance

Şebeke elektriği

100 - 240 V

IP koruma sınıfı kodu

IP20

Koruma sınıfı

Sınıf II

Ampul

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

iOS 16 veya üzeri

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin