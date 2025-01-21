*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hue Play duvar aydınlatması
Geniş bir aydınlatma alanına ve kompakt bir tasarıma sahip olan Play duvar aydınlatması, TV seyir zevkinizi en üst düzeye çıkarır. ColorCast teknolojisi ve şık alüminyum tasarımıyla, ev sinema sisteminiz (veya istediğiniz herhangi bir yer) için mükemmel bir renkli vurgu yaratır.
Ürün özellikleri
- ColorCast teknolojisi
- 1035 lümen
- Yükseklik x genişlik: 15,7 x 9,1 cm
- mat beyaz
- Alüminyum
Işıkları sesinizle kontrol edin
Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.
Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin
Kendi eğlence medya deneyiminizi kendiniz yaratın. Parlaklık ve efektlerin hızı gibi ışık ayarlarını değiştirmek için uygulamayı kullanın ve varsayılan başlangıç ayarlarını tanımlayın.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.
Akıllı anahtarlar, sensörler ve daha fazlasını ekleyin
Hue akıllı aydınlatma sisteminizi akıllı kısma anahtarları ve hareket sensörleri gibi çeşitli aksesuarlarla zenginleştirin. Hue Bridge'ye en fazla 12 aksesuar bağlayarak evinizi tamamen otomatikleştirin.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Plastik
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Entegre LED
Evet
Taşınabilir
Hayır
Güç adaptörü dahildir
Evet
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Oturma Odası
Tip
Masa Lambası
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8720169385931
Net ağırlık
1,58 kg
Brüt ağırlık
1,98 kg
Yükseklik
141 mm
Uzunluk
290 mm
Genişlik
185 mm
Malzeme numarası (12NC)
929004236201
Ürün boyutları ve ağırlığı
Kablo uzunluğu
2.000
Yükseklik
15,7 cm
Uzunluk
9,1 cm
Genişlik
7,6 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
1.035 lm
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Şebeke elektriği
100 - 240 V
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
Sınıf II
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil