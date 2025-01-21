*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hue Play gradient lightstrip 55”
Philips Hue Play gradient lightstrip ile sinemadaki heyecanı evinizde yaşayın. Ekranınızdaki içeriğe tepki veren birden çok ışık rengi elde edin. Birlikte verilen bağlantı parçalarıyla 55 ila 65 inç duvara monte veya ayakta duran televizyonlara takın.
Ürün özellikleri
- Hue Bridge gereklidir
- 55” ila 60” TV'ler için üretildi
- Güç kaynağı ve bağlantıları içerir
- Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
- Hue Bridge ve Hue sync box gerektirir
Renkleri Kusursuz Biçimde Karıştırın
Tek bir LED şeritte aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve duvarınıza verdiği ışıkla televizyonunuzun arkasında benzersiz bir etki sergiler.
Çevre Aydınlatması Efektleri
Çevre aydınlatmasının büyüsünü yaşayın! 45 derecelik ışık projeksiyonu ile Hue Play gradient lightstrip, tüm ekrandaki içeriğe gerçek zamanlı olarak tepki vererek büyüleyici bir televizyon izleme ve oyun deneyimi yaratır.*Philips Hue Play HDMI sync box ve Hue Bridge (ayrı satılır) gerektirir.
Çığır Açan Ev Eğlencesi
Philips Hue, nefes kesen ev eğlencesi için renkli akıllı ışıklarınızı filmler ve video oyunlarıyla kolayca senkronize eden tek akıllı aydınlatma markasıdır. Çığır açan Hue Sync teknolojisi, izlediğiniz veya oynadığınız içeriği yakalar ve tüm odada renkli bir deneyim yaratmak için anında bir ışık senaryosuna dönüştürür.
Kolay Kurulum
Philips Hue Play gradient lightstrip, televizyon eğlencesi için özel olarak tasarlanmıştır. LED şerit, 55 inç ve daha büyük televizyonlara uyan üç adet boyuta sahiptir ve kurulumu hızlı ve kolay hale getirmek için montaj braketleri içerir.
Mükemmel uyum için üç boyut
Hue Play gradient lightstrip üç boyutta mevcuttur. 55 ila 60 inç TV'ler için 55 inç ışık şeridi, 65 ila 70 inç TV'ler için 65 inç ışık şeridi ve 75 inç ve daha büyük TV'ler için 75 inç ışık şeridi önerilir. Televizyonunuzun boyutu bu değerlerin arasında bir yerdeyse, bir küçük boyutu kullanın (örneğin 62 inç TV için 55 inç ışık şeridi kullanılır).
Hue Sync ve Hue Bridge Gereklidir
Philips Hue Play gradient lightstrip; Philips Hue Play HDMI sync box, Hue Sync mobil uygulaması ve bir Hue Bridge gerektirir. Hue Bridge ayrıca, Hue uygulamasıyla evinizin tamamına 50 adede kadar ışık ve aksesuar eklemenize, zamanlayıcılar ve rutinler oluşturmanıza ve ışıklarınızı evinizin içinde veya dışında, her yerden kontrol etmenize olanak tanır. Philips Hue Play HDMI sync box ve Hue Bridge ayrı satılır.