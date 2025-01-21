Mükemmel uyum için üç boyut

Hue Play gradient lightstrip üç boyutta mevcuttur. 55 ila 60 inç TV'ler için 55 inç ışık şeridi, 65 ila 70 inç TV'ler için 65 inç ışık şeridi ve 75 inç ve daha büyük TV'ler için 75 inç ışık şeridi önerilir. Televizyonunuzun boyutu bu değerlerin arasında bir yerdeyse, bir küçük boyutu kullanın (örneğin 62 inç TV için 55 inç ışık şeridi kullanılır).