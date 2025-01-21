*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hue Play gradient lightstrip büyük
Siyah renkli büyük Play gradient light tube ile sinemayı evinize taşıyın. Renkli ışık karışımı oluşturmak için bir televizyonun altına yerleştirin veya monte edin. Çevre aydınlatması için mükemmel bir tamamlayıcı olan bu tüpü herhangi bir yönde parlatmak için döndürün.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- 60 inç ve daha büyük TV'ler için üretildi
- Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
- Philips Hue Bridge ve Hue sync box gerektirir
- Güç kaynağı içerir
Renkleri kusursuz biçimde karıştırın
Tek bir lambada aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve duvarınıza verdiği ışıkla televizyonunuzun arkasında benzersiz bir etki sergiler.
Çevre aydınlatması efektleri
Çevre aydınlatmasının büyüsünü yaşayın! Hue Play gradient light tube, tüm ekrandaki içeriğe gerçek zamanlı olarak tepki vererek büyüleyici bir televizyon izleme ve oyun deneyimi yaratır. Gerçekten çarpıcı efektler için diğer Philips Hue renkli ışıklar ile eşleştirin.Philips Hue Play HDMI sync box ve Hue Bridge (ayrı satılır) gerektirir.
Çığır Açan Ev Eğlencesi
Philips Hue, nefes kesen ev eğlencesi için renkli akıllı ışıklarınızı filmler ve video oyunlarıyla kolayca senkronize eden tek akıllı aydınlatma markasıdır. Çığır açan Hue Sync teknolojisi, izlediğiniz veya oynadığınız içeriği yakalar ve tüm odada renkli bir deneyim yaratmak için anında bir ışık senaryosuna dönüştürür.
Kaliteli, çok yönlü tasarım
Sağlam ve kaliteli malzemelerden yapılmış Play gradient light tube, televizyonun tabanına düz bir şekilde yerleştirilebilir veya hatta bir TV sehpasının alt tarafına veya üstteki bir rafa monte edilebilir. Konumu ne olursa olsun parlak, cesur bir renkli ışık geçişi sağlar.
Işık geçişi duvarı kaplasın
Renkli ışık karışımını istediğiniz yere yönlendirmek için ışık tüpünü 340 derece döndürün ve televizyonda herhangi bir parlama olmadan dolaylı aydınlatma sağlayın.
Mükemmel uyum için iki boyut
Hue Play gradient light tube iki boyutta sunulur. Kompakt ışık tüpü 55 inç'e kadar olan TV'ler için önerilirken, büyük ışık tüpü 60 inç ve daha büyük TV'ler için önerilir.
Hue Sync mobil uygulaması ve Hue Bridge gereklidir
Philips Hue Play gradient light tube; Philips Hue Play HDMI sync box, Hue Sync mobil uygulaması ve bir Hue Bridge gerektirir. Hue Bridge ayrıca, Hue uygulamasıyla evinizin tamamına 50 adede kadar ışık ve aksesuar eklemenize, zamanlayıcılar ve rutinler oluşturmanıza ve ışıklarınızı evinizin içinde veya dışında, her yerden kontrol etmenize olanak tanır. Philips Hue Play HDMI sync box ve Hue Bridge ayrı satılır.