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Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Hue Play gradient lightstrip büyük

Hue Play gradient lightstrip büyük

Siyah renkli büyük Play gradient light tube ile sinemayı evinize taşıyın. Renkli ışık karışımı oluşturmak için bir televizyonun altına yerleştirin veya monte edin. Çevre aydınlatması için mükemmel bir tamamlayıcı olan bu tüpü herhangi bir yönde parlatmak için döndürün.

Ürün özellikleri
  • ±10 yıl kullanım ömrü
  • 60 inç ve daha büyük TV'ler için üretildi
  • Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
  • Philips Hue Bridge ve Hue sync box gerektirir
  • Güç kaynağı içerir
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Renkleri kusursuz biçimde karıştırın

Renkleri kusursuz biçimde karıştırın

Tek bir lambada aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve duvarınıza verdiği ışıkla televizyonunuzun arkasında benzersiz bir etki sergiler.

Çevre aydınlatması efektleri

Çevre aydınlatması efektleri

Çevre aydınlatmasının büyüsünü yaşayın! Hue Play gradient light tube, tüm ekrandaki içeriğe gerçek zamanlı olarak tepki vererek büyüleyici bir televizyon izleme ve oyun deneyimi yaratır. Gerçekten çarpıcı efektler için diğer Philips Hue renkli ışıklar ile eşleştirin.Philips Hue Play HDMI sync box ve Hue Bridge (ayrı satılır) gerektirir.

Çığır Açan Ev Eğlencesi

Çığır Açan Ev Eğlencesi

Philips Hue, nefes kesen ev eğlencesi için renkli akıllı ışıklarınızı filmler ve video oyunlarıyla kolayca senkronize eden tek akıllı aydınlatma markasıdır. Çığır açan Hue Sync teknolojisi, izlediğiniz veya oynadığınız içeriği yakalar ve tüm odada renkli bir deneyim yaratmak için anında bir ışık senaryosuna dönüştürür.

Kaliteli, çok yönlü tasarım

Kaliteli, çok yönlü tasarım

Sağlam ve kaliteli malzemelerden yapılmış Play gradient light tube, televizyonun tabanına düz bir şekilde yerleştirilebilir veya hatta bir TV sehpasının alt tarafına veya üstteki bir rafa monte edilebilir. Konumu ne olursa olsun parlak, cesur bir renkli ışık geçişi sağlar.

Işık geçişi duvarı kaplasın

Işık geçişi duvarı kaplasın

Renkli ışık karışımını istediğiniz yere yönlendirmek için ışık tüpünü 340 derece döndürün ve televizyonda herhangi bir parlama olmadan dolaylı aydınlatma sağlayın.

Mükemmel uyum için iki boyut

Mükemmel uyum için iki boyut

Hue Play gradient light tube iki boyutta sunulur. Kompakt ışık tüpü 55 inç'e kadar olan TV'ler için önerilirken, büyük ışık tüpü 60 inç ve daha büyük TV'ler için önerilir.

Hue Sync mobil uygulaması ve Hue Bridge gereklidir

Hue Sync mobil uygulaması ve Hue Bridge gereklidir

Philips Hue Play gradient light tube; Philips Hue Play HDMI sync box, Hue Sync mobil uygulaması ve bir Hue Bridge gerektirir. Hue Bridge ayrıca, Hue uygulamasıyla evinizin tamamına 50 adede kadar ışık ve aksesuar eklemenize, zamanlayıcılar ve rutinler oluşturmanıza ve ışıklarınızı evinizin içinde veya dışında, her yerden kontrol etmenize olanak tanır. Philips Hue Play HDMI sync box ve Hue Bridge ayrı satılır.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin