Siyah renkli kompakt Play gradient light tube ile sinemayı evinize taşıyın. Renkli ışık karışımı oluşturmak için bir televizyonun altına yerleştirin veya monte edin. Çevre aydınlatması için mükemmel bir tamamlayıcı olan bu tüpü herhangi bir yönde parlatmak için döndürün.