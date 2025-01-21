Hue Play Lambader - Kompakt
Play lambader, Hue eğlence dünyasına adım atmak için ideal bir ilk adımdır. TV ekranınızdaki filmler, oyunlar ve müziklerle senkronize ederek ekrandaki tüm hareketle uyumlu renkli bir gradyan duvar aydınlatması oluşturun. Chromasync sayesinde eğlence alanınıza daha fazla Hue ışık ekleyerek hassas renk uyumu ile gerçekten etkileyici ve sarmalayıcı bir aydınlatma deneyimi yaşayın. Play kompakt lambaderin 122 cm yüksekliğindeki ince profili, TV ünitesinin iki yanında, köşelerde veya koltuğun arkasında kolayca konumlandırılabilir ve görüş alanını kapatmaz.
Ürün özellikleri
- RGBWWIC gradient ışık etkisi
- Chromasync hassas renk eşleştirme
- Kolay yerleştirme için tasarlanmıştır
- HDMI sync box veya TV uygulaması ile bağlanın
- Hue Bridge ile kontrol edin ve özelleştirin
Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
Ampul özellikleri
Kısılabilir
Evet