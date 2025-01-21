Ön tarafın yakın çekimi Hue White and color ambiance Hue Play Lambader - Kompakt

Hue Play Lambader - Kompakt

Play lambader, Hue eğlence dünyasına adım atmak için ideal bir ilk adımdır. TV ekranınızdaki filmler, oyunlar ve müziklerle senkronize ederek ekrandaki tüm hareketle uyumlu renkli bir gradyan duvar aydınlatması oluşturun. Chromasync sayesinde eğlence alanınıza daha fazla Hue ışık ekleyerek hassas renk uyumu ile gerçekten etkileyici ve sarmalayıcı bir aydınlatma deneyimi yaşayın. Play kompakt lambaderin 122 cm yüksekliğindeki ince profili, TV ünitesinin iki yanında, köşelerde veya koltuğun arkasında kolayca konumlandırılabilir ve görüş alanını kapatmaz.

Ürün özellikleri

  • RGBWWIC gradient ışık etkisi
  • Chromasync hassas renk eşleştirme
  • Kolay yerleştirme için tasarlanmıştır
  • HDMI sync box veya TV uygulaması ile bağlanın
  • Hue Bridge ile kontrol edin ve özelleştirin
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Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

  • Kısılabilir

    Evet

Tasarım ve kaplama

Dayanıklılık

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Işık özellikleri

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Güç tüketimi

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Ampul

Kamera

Anahtar

Desteklenenler

Diğer