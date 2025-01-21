Play lambader, Hue eğlence dünyasına adım atmak için ideal bir ilk adımdır. TV ekranınızdaki filmler, oyunlar ve müziklerle senkronize ederek ekrandaki tüm hareketle uyumlu renkli bir gradyan duvar aydınlatması oluşturun. Chromasync sayesinde eğlence alanınıza daha fazla Hue ışık ekleyerek hassas renk uyumu ile gerçekten etkileyici ve sarmalayıcı bir aydınlatma deneyimi yaşayın. Play lambaderin 135 cm yüksekliğindeki ince profili, TV ünitesinin iki yanında, köşelerde veya koltuğun arkasında kolayca konumlandırılabilir ve görüş alanını kapatmaz.