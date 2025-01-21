Play masa lambası, Hue eğlence dünyasına giriş için mükemmel bir ilk adımdır. TV ekranınızdaki filmler, oyunlar ve müziklerle senkronize ederek ekrandaki tüm hareketle uyumlu renkli bir gradyan duvar aydınlatması oluşturun. Chromasync sayesinde eğlence alanınıza daha fazla Hue ışık ekleyerek hassas renk uyumu ile gerçekten etkileyici ve sarmalayıcı bir aydınlatma deneyimi yaşayın. Play masa lambasının kompakt, 60 cm boyunda ince profili, TV ekranının iki yanında veya iş ve oyun masalarında rahatsızlık vermeden konumlandırılarak kesintisiz bir görüş sunar.