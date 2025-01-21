Ön tarafın yakın çekimi Hue White and color ambiance Hue Play Masa Lambası

Hue Play Masa Lambası

Play masa lambası, Hue eğlence dünyasına giriş için mükemmel bir ilk adımdır. TV ekranınızdaki filmler, oyunlar ve müziklerle senkronize ederek ekrandaki tüm hareketle uyumlu renkli bir gradyan duvar aydınlatması oluşturun. Chromasync sayesinde eğlence alanınıza daha fazla Hue ışık ekleyerek hassas renk uyumu ile gerçekten etkileyici ve sarmalayıcı bir aydınlatma deneyimi yaşayın. Play masa lambasının kompakt, 60 cm boyunda ince profili, TV ekranının iki yanında veya iş ve oyun masalarında rahatsızlık vermeden konumlandırılarak kesintisiz bir görüş sunar.

Ürün özellikleri

  • RGBWWIC gradient ışık etkisi
  • Chromasync hassas renk eşleştirme
  • Kolay yerleştirme için tasarlanmıştır
  • HDMI sync box veya TV uygulaması ile bağlanın
  • Hue Bridge ile kontrol edin ve özelleştirin
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Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

  • Kısılabilir

    Evet

Tasarım ve kaplama

Dayanıklılık

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Işık özellikleri

Çeşitli

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

Güç tüketimi

Ürün boyutları ve ağırlığı

Servis

Teknik özellikler

Ampul

Kamera

Anahtar

Desteklenenler

Diğer