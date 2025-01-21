Hue Play Masa Lambası
Play masa lambası, Hue eğlence dünyasına giriş için mükemmel bir ilk adımdır. TV ekranınızdaki filmler, oyunlar ve müziklerle senkronize ederek ekrandaki tüm hareketle uyumlu renkli bir gradyan duvar aydınlatması oluşturun. Chromasync sayesinde eğlence alanınıza daha fazla Hue ışık ekleyerek hassas renk uyumu ile gerçekten etkileyici ve sarmalayıcı bir aydınlatma deneyimi yaşayın. Play masa lambasının kompakt, 60 cm boyunda ince profili, TV ekranının iki yanında veya iş ve oyun masalarında rahatsızlık vermeden konumlandırılarak kesintisiz bir görüş sunar.
Ürün özellikleri
- RGBWWIC gradient ışık etkisi
- Chromasync hassas renk eşleştirme
- Kolay yerleştirme için tasarlanmıştır
- HDMI sync box veya TV uygulaması ile bağlanın
- Hue Bridge ile kontrol edin ve özelleştirin
Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
Ampul özellikleri
Kısılabilir
Evet