*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Lightstrip Plus uzatması V4 1 metre
Lightstrip'inizi 10 m'ye kadar uzatarak daha geniş bir alanı ışıkla kaplamak için bu 1 metrelik uzantıyı kullanın. Yalnızca lightstrip plus kullanımına yöneliktir.
Ürün özellikleri
- Tek seferde tek bir ışık rengi yanar
- Lightstrip plus base gerektirir
- Bluetooth veya Bridge ile kontrol edin
- 1 m uzatma
- 1030 lümene kadar
Bluetooth uyumlu Lightstrip Plus gerektirir
Bu ürün, yalnızca Philips Hue Lightstrip Plus'ın Bluetooth uyumlu modelini genişletmek için kullanılabilir. Bluetooth uyumlu bir Lightstrip taban paketiniz olduğunu doğrulamak için ambalaj üzerindeki Bluetooth logosunu kontrol edin.
10 metreye kadar uzatılabilir
Philips Hue Lightstrip Plus'ınızı 1 metrelik uzatmalar* ekleyip 10 metreye kadar uzatarak daha geniş yüzeyleri ve uygulamaları kapsayın. Parlak korniş aydınlatmadan koridorlarınız veya merdivenlerinizdeki ortam aydınlatma lambasına kadar her şey mümkündür. Philips Hue Lightstrip Plus, ilk uzatmadan son uzatmaya kadar tam renk tutarlılığı sağlar.*Yalnızca Bluetooth uyumlu modelle genişletilebilir.
Hem işlev hem de ruh hali parlak ışık
Toplam uzunluğunun ötesinde harika ışık kapsamına ve 1600 lümenlik yüksek ışık çıkışına sahip Philips Hue şerit aydınlatma, hem dekoratif hem de işlevsel kullanım için yeterli ışık sağlar.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.