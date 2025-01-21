Hava koşullarına dayanıklı (IP65)

Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP65 seviyesinde tasarlanmıştır: Bu da düşük basınçlı su sıçramalarına karşı korumalı olduğu anlamına gelir. Bu, IP44'ten daha yüksek seviyede bir korumadır ve aydınlatma armatürleri zemine yakın konumlandığında veya belirli dış mekan koşulları nedeniyle daha yüksek seviyede koruma gerektirdiğinde yaygın olarak kullanılır.