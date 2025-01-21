*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Lily Dış Mekan spot lamba
Bu spot lamba uzatmayla mevcut Philips Hue Lily spot dış mekan akıllı aydınlatma kurulumunuzu genişletin. Bahçenizde milyonlarca beyaz ve renkli ışık tonu elde etmek için Lily akıllı dış mekan spot lambaları, herhangi bir standart duvar prizine takmanız yeterlidir. Güç kaynağı dahil değildir.
Ürün özellikleri
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge gereklidir
- Entegre LED
- Beyaz ve renkli ışık
- Düşük Volt sistemi - uzatma
- Hue bridge ile akıllı kontrol*
Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.
Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin
Philips Hue dış mekan aydınlatma ile akşamlarınızı uzatın. Veranda, balkon veya sundurmanızda doğru ortamı ayarlayarak rahatlayın. Yaz güneşinin sıcak beyaz ışığından kışın buz gibi soğuk gün ışığına: yıl boyunca ruh halinize uygun aydınlatma sağlamak için beyaz ışığın tüm tonlarından yararlanabilirsiniz.
Özel günler için özel ışık
Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.
Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın
Güneş battıktan sonra dışarıda akşamların keyfini daha uzun süre çıkarın, bahçe işlerini tamamlayın ya da sadece çöpleri dışarı çıkarın. Programlar ayarlayarak veya güneş batışı/doğuşu rutini ayarlayarak Philips Hue ışıklarınızın otomatik olarak açılmasını sağlayın. Ayrıca tabii ki ışıklarınızı bu şekilde kapatabilir veya dimleyebilirsiniz. Artık hiçbir zaman ışıkları açık bırakıp bırakmadığınıza ilişkin endişelenmeniz gerekmeyecek.
Kurulum gerektirmeyen ışık kısma işlevi
Philips Hue ile garanti edilen yumuşak ışık kısma işlevini deneyimleyin. Ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Tam istediğiniz gibi. Işıklarınızı kısmak için kablolamaya, elektrikçi çağırmanıza veya kurulum yapmanıza gerek yoktur.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.
Kolay kurulum ve genişletme
Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.
Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Bu ürünler özellikle dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dış mekan koşullarında en iyi performansı elde etmek için en yüksek kalite malzemeleri kullanıyoruz ve radyo frekansını optimize etmek için malzemelerin akıllıca kullanımını sağlıyoruz.
Hava koşullarına dayanıklı (IP65)
Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP65 seviyesinde tasarlanmıştır: Bu da düşük basınçlı su sıçramalarına karşı korumalı olduğu anlamına gelir. Bu, IP44'ten daha yüksek seviyede bir korumadır ve aydınlatma armatürleri zemine yakın konumlandığında veya belirli dış mekan koşulları nedeniyle daha yüksek seviyede koruma gerektirdiğinde yaygın olarak kullanılır.
Philips Hue bridge gerektirir
Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.