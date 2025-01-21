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Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Lily Dış Mekan spot lamba

Lily Dış Mekan spot lamba

Bahçenize güzellik katmak veya istediğiniz herhangi bir ambiyansı yaratmak için sadece bağlayın ve mevcut 16 milyon rengin tadını çıkarın. Temel birim, 1 ışık noktası ve başlangıç için ihtiyacınız olan tüm kabloları/güç kaynağını sağlar.

Ürün özellikleri

  • White and Color Ambiance
  • Hue Bridge gereklidir
  • Entegre LED
  • Beyaz ve renkli ışık
  • Düşük Volt sistemi - temel birim
  • Hue bridge ile akıllı kontrol*
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Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın

Dış mekanlarınızı 16 milyon renkle boyayın

Philips Hue dış mekan aydınlatma ile yaratabileceğiniz sihrin sınırı yoktur. 16 milyon renk ve beyaz ışığın tüm tonlarıyla oynayarak istediğiniz etkiyi oluşturun. Nesneleri, ağaçlar veya patikaları vurgulayın ve mekanınızı etkileyici bir görünüme kavuşturun. En sevdiğiniz ışık ayarlarını kaydetmek ve bir dokunuşla istediğiniz zaman geri getirmek için Hue uygulamasını kullanın.

Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin

Sıcaktan soğuğa uzanan ışıkla gevşeyin

Philips Hue dış mekan aydınlatma ile akşamlarınızı uzatın. Veranda, balkon veya sundurmanızda doğru ortamı ayarlayarak rahatlayın. Yaz güneşinin sıcak beyaz ışığından kışın buz gibi soğuk gün ışığına: yıl boyunca ruh halinize uygun aydınlatma sağlamak için beyaz ışığın tüm tonlarından yararlanabilirsiniz.

Özel günler için özel ışık

Özel günler için özel ışık

Kutlamaların coşkusunu buradan başlatın — akıllı ışık ile! Philips Hue ışıklarınızı kullanarak evinizi kutlamayı yansıtan bir deneyime dönüştürün: Yılbaşı için parlak kırmızı ve beyazlar, ilkbahar için sade pastel renkler ve hatta Cadılar Bayramı'nda sokağın en korkutucu evini oluşturacak esrarengiz mor ışıklar.

Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın

Size kolaylık sağlaması için zamanlayıcılar ayarlayın

Güneş battıktan sonra dışarıda akşamların keyfini daha uzun süre çıkarın, bahçe işlerini tamamlayın ya da sadece çöpleri dışarı çıkarın. Programlar ayarlayarak veya güneş batışı/doğuşu rutini ayarlayarak Philips Hue ışıklarınızın otomatik olarak açılmasını sağlayın. Ayrıca tabii ki ışıklarınızı bu şekilde kapatabilir veya dimleyebilirsiniz. Artık hiçbir zaman ışıkları açık bırakıp bırakmadığınıza ilişkin endişelenmeniz gerekmeyecek.

Kurulum gerektirmeyen ışık kısma işlevi

Kurulum gerektirmeyen ışık kısma işlevi

Philips Hue ile garanti edilen yumuşak ışık kısma işlevini deneyimleyin. Ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Tam istediğiniz gibi. Işıklarınızı kısmak için kablolamaya, elektrikçi çağırmanıza veya kurulum yapmanıza gerek yoktur.

İstediğiniz gibi kontrol edin

İstediğiniz gibi kontrol edin

Philips Hue ışıklarınızı Bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıklarınızı değiştirmek için sisteminize iç mekan anahtarlarını ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile uyumludur.

Kolay kurulum ve genişletme

Kolay kurulum ve genişletme

Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.

Güç kaynağı ve fiş dahildir

Güç kaynağı ve fiş dahildir

Temel birim paketleri başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Işık noktalarını, güç kaynağını, uzatma kablolarını ve konektörleri içerir. Tek yapmanız gereken paketi açmak, istediğiniz yere kurmak ve çalıştırmaktır.

Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Bu ürünler özellikle dış mekan kullanımı için üretilmiştir. Dış mekan koşullarında en iyi performansı elde etmek için en yüksek kalite malzemeleri kullanıyoruz ve radyo frekansını optimize etmek için malzemelerin akıllıca kullanımını sağlıyoruz.

Hava koşullarına dayanıklı (IP65)

Hava koşullarına dayanıklı (IP65)

Bu Philips Hue dış mekan armatürü özel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve performansını kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP65 seviyesinde tasarlanmıştır: Bu da düşük basınçlı su sıçramalarına karşı korumalı olduğu anlamına gelir. Bu, IP44'ten daha yüksek seviyede bir korumadır ve aydınlatma armatürleri zemine yakın konumlandığında veya belirli dış mekan koşulları nedeniyle daha yüksek seviyede koruma gerektirdiğinde yaygın olarak kullanılır.

Philips Hue bridge gerektirir

Philips Hue bridge gerektirir

Philips Hue ışıklarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Philips Hue uygulaması ile kontrol etmek için ışıklarınızı Bridge'e bağlayın, ya da Philips Hue ışıklarınızı açıp kapamak veya kısma işlevlerini kullanmak için Philips Hue iç mekan dim anahtarını kullanın.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Alüminyum

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Evet

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Tamamen su geçirmez

Evet

Entegre LED

Evet

Işık özellikleri

Işın açısı

60 °

Renk oluşturma dizini (CRI)

≥80

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Bahçe

Tip

Spot Lamba

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718696169087

Net ağırlık

1,7 kg

Brüt ağırlık

1,98 kg

Yükseklik

219 mm

Uzunluk

196 mm

Genişlik

156 mm

Malzeme numarası (12NC)

915005671701

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

1,500 kg

Kablo uzunluğu

500

Yükseklik

19,4 cm

Uzunluk

8,4 cm

Genişlik

7,0 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

590 lm

Işık rengi

2000-6500 Hue White Color Ambiance

Şebeke elektriği

220 V - 240 V Aralığı

50-60 Hz

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

8 W

IP koruma sınıfı kodu

IP65

toz geçirmez

fışkıran suya karşı koruma

Koruma sınıfı

Sınıf II

2700 K'de lümen çıkışı

350 lm

Işık kaynağı sayısı

1

Ampul

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Dismantle Instructions

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin