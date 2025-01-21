*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Masa lambası Hue Go
Beyaz renkli bu taşınabilir akıllı lambayla akıllı ışığı istediğiniz yere getirin. Dış mekanda kullanım için derecelendirilmiştir ve adaçayı yeşili renginde silikon bir tutamağa sahiptir. En çok ışığa ihtiyaç duyduğunuz yere taşımak kolaydır, örneğin okumak için içeriye veya akşam yemeği için dışarıya.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
- Akıllı pil sistemi
- Beyaz ve renkli ışık
- 370 lümen
Tamamen taşınabilir bir akıllı ışık
Go taşınabilir masa lambasını, şarj edilebilir pili sayesinde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu lambayı renkli ışığa ihtiyacınız olan her yere yanınızda götürün, örneğin okumak için içeriye veya bir sonraki açık hava barbekünüzü aydınlatmak için dışarıya. Tek şarjla 48 saate kadar ışık sağlayın ve ardından birlikte verilen şarj ünitesiyle şarj etmek için tekrar içeri getirin.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı bridge'e bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Dinamik, doğal aydınlatma efektleri
Özel anlarınızın ambiyansını canlı ışıkla zenginleştirin. Her durumda mükemmel ortamı yaratmak için Cozy Candle, Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest ve Night Adventure gibi dinamik efektleri kullanın.
Ürün üzerinde kumanda
Işık ayarlarınızı, doğrudan ışığın üzerindeki düğmeyle değiştirin. Düğmeye basarak, Sunday Coffee ve Enchanted Forest gibi özel ışık sahneleri arasında geçiş yapın. Renkler arasında geçiş yapmak için iki kez basın ve ikinci basışta basılı tutun.
Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri, sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına kadar tamamen kısılabilir olması sayesinde, ışıklarınızı günlük ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde mükemmel ton ve parlaklığa ayarlayabilirsiniz.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.