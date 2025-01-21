Hue Play'i istediğiniz gibi görüntüleyin

Philips Hue Play ışık çubuğu bir duvara ya da TV'ye monte edilebilir, herhangi bir yüzeye yatay bir şekilde yerleştirilebilir veya dik konabilir. Çok yönlü bir akıllı lamba olan bu ürün, oturma odasının, eğlence alanının veya film odasının en dikkat çekici parçası olmaya adaydır.