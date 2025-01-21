*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Play lamba ikili paket
Siyah renkli Play ışık çubuğunun şık tasarımıyla renkli akıllı ışıklardan oluşan bir aydınlatma oluşturun. İki ışık çubuğu ve üç adede kadar ışık bağlanabilen bir güç kaynağı içeren bu 2'li paket Play ışık çubuğu dik durabilir, yatay durabilir veya dahil olan montaj destekleriyle televizyonunuzun arkasına yerleştirilebilir.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Anında kablosuz kısılabilir
- Philips Hue Bridge gerektirir
- Beyaz ve renkli ışık
Hue Play'i istediğiniz gibi görüntüleyin
Philips Hue Play ışık çubuğu bir duvara ya da TV'ye monte edilebilir, herhangi bir yüzeye yatay bir şekilde yerleştirilebilir veya dik konabilir. Çok yönlü bir akıllı lamba olan bu ürün, oturma odasının, eğlence alanının veya film odasının en dikkat çekici parçası olmaya adaydır.
Akıllı ortam ışıklarıyla dekore edin
Evinizin atmosferini yalnızca tek bir düğmeye dokunarak dönüştürün. Özel anlar yaratmak, parti için ortam oluşturmak veya sadece akşamları ayaklarınızı uzatmak için 16 milyonun üzerinde renk ve soğuktan sıcak beyaza kadar uzanan 50.000 beyaz tonunu kullanın.
TV'nizin arkasına monte edin
Philips Hue Play akıllı ışığı, ürünle birlikte verilen klips ve çift taraflı bant ile ekranınızın arkasına monte ederek anında dilediğiniz renkte muhteşem bir arka aydınlatma yaratabilirsiniz.
Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle ortamınızı oluşturun
Her an için doğru ambiyansı yaratın ve evinizi sıcak-soğuk beyaz ışıkla dekore edin. İlkbahar esintilerini çağrıştıran canlı beyaz ışık, yaz güneşinin sıcak beyazı veya kış mevsiminin soğuk gün ışığıyla yıl boyunca farklı tarzların tadını çıkarın. Bu işlev için Philips Hue bridge ile bağlantı gereklidir.
Akıllı aydınlatma ile eğlencenizi güçlendirin
Kendinizi izlediğiniz filmin, oynadığınız oyunun veya dinlediğiniz müziğin içinde kaybedin. Seçebileceğiniz milyonlarca renk ve sayısız aydınlatma seçeneğiyle herhangi bir oturma odasını özel sinemanıza dönüştürebilirsiniz; tek ihtiyacınız olan biraz patlamış mısır!
3 Hue Play ışık çubuğunu 1 fiş ile bağlayın
Hue Play, TV'nizin arkasına bir yığın karışık kablo eklemez veya çok fazla priz işgal etmez. Üç Hue Play light bar akıllı ışık çubuğunu aynı güç kaynağı ünitesine bağlayarak diğer cihazlarınız için fazlasıyla yer açabilirsiniz.
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı bridge'ye bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.
Hue bridge ile akıllı cihazdan tam kontrol
Sistemin sınırsız olasılıklarının kilidini açmak için Philips Hue ışıklarınızı bridge ile bağlayın.