*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Play lamba ikili paket
Beyaz renkli Play ışık çubuğunun şık tasarımıyla renkli ve akıllı ışık efektleri yaratın. İki ışık çubuğu ve üç ışığa kadar bağlanan bir güç kaynağı içeren bu Play ışık çubuğu 2'li paketi, birlikte verilen bağlantı parçalarıyla dik durabilir, yere yatırılabilir veya TV'nizin arkasına yerleştirilebilir.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Anında kablosuz kısılabilir
- Philips Hue Bridge gerektirir
- Beyaz ve renkli ışık
İstediğiniz gibi kontrol edin
Philips Hue ışıklarınızı bridge'ye bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.
Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle ortamınızı oluşturun
Her an için doğru ambiyansı yaratın ve evinizi sıcak-soğuk beyaz ışıkla dekore edin. İlkbahar esintilerini çağrıştıran canlı beyaz ışık, yaz güneşinin sıcak beyazı veya kış mevsiminin soğuk gün ışığıyla yıl boyunca farklı tarzların tadını çıkarın. Bu işlev için Philips Hue bridge ile bağlantı gereklidir.
Hue bridge ile akıllı cihazdan tam kontrol
Sistemin sınırsız olasılıklarının kilidini açmak için Philips Hue ışıklarınızı bridge ile bağlayın.
TV'nizin arkasına monte edin
Philips Hue Play akıllı ışığı, ürünle birlikte verilen klips ve çift taraflı bant ile ekranınızın arkasına monte ederek anında dilediğiniz renkte muhteşem bir arka aydınlatma yaratabilirsiniz.
Akıllı aydınlatma ile eğlencenizi güçlendirin
Kendinizi izlediğiniz filmin, oynadığınız oyunun veya dinlediğiniz müziğin içinde kaybedin. Seçebileceğiniz milyonlarca renk ve sayısız aydınlatma seçeneğiyle herhangi bir oturma odasını özel sinemanıza dönüştürebilirsiniz; tek ihtiyacınız olan biraz patlamış mısır!
Akıllı ortam ışıklarıyla dekore edin
Sadece bir düğmeye dokunarak evinizin atmosferini değiştirin. 16 milyondan fazla renk ve 50.000'den fazla soğuk ve sıcak beyaz ışık tonunu kullanarak özel anlar yaratın, bir partinin havasını ayarlayın veya sadece sakin bir akşam için rahatlayın.
Hue Play'i istediğiniz gibi görüntüleyin
Philips Hue Play ışık çubuğu duvara veya televizyona monte edilebilir, herhangi bir yüzeye düz olarak yerleştirilebilir veya dik olarak durabilir. Çok yönlü bir akıllı ışık olan bu ürün, her türlü oturma odası, eğlence alanı veya medya odası için mükemmel bir vurgu parçasıdır.
3 Hue Play ışık çubuğunu 1 fiş ile bağlayın
Hue Play, TV'nizin arkasındaki kablo karmaşasına katkıda bulunmaz veya çok fazla priz kullanmaz. Aynı güç kaynağı ünitesine üç adet Hue Play akıllı ışık çubuğu bağlayabilir ve diğer tüm cihazlarınız için fazlasıyla yer bırakabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Sentetik
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
25.000
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Piller dahildir
Hayır
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Entegre LED
Evet
Güç adaptörü dahildir
Evet
İngiliz tipi fiş dahildir
Evet
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Oturma Odası ve Yatak Odası
Tarz
Etkileyici
Tip
Işık Barı
Göz Konforu
Evet
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8718696170793
Net ağırlık
0,77 kg
Brüt ağırlık
1,1 kg
Yükseklik
100 mm
Uzunluk
292 mm
Genişlik
209 mm
Malzeme numarası (12NC)
915005734601
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
0,710 kg
Kablo uzunluğu
2.000
Yükseklik
3,6 cm
Uzunluk
25,3 cm
Genişlik
4,4 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
4000 K'de lümen çıkışı
500 lm
Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:
42 W
Işık rengi
2000-6500 Hue White Color Ambiance
Şebeke elektriği
50-60 Hz
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
13.2 W
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
III - güvenli, ekstra düşük gerilim
2700 K'de lümen çıkışı
490 lm
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
WiFi
Works without wifi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
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