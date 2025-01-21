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Ön tarafın yakın çekimi Hue White and Color Ambiance Play lamba ikili paket

Play lamba ikili paket

Beyaz renkli Play ışık çubuğunun şık tasarımıyla renkli ve akıllı ışık efektleri yaratın. İki ışık çubuğu ve üç ışığa kadar bağlanan bir güç kaynağı içeren bu Play ışık çubuğu 2'li paketi, birlikte verilen bağlantı parçalarıyla dik durabilir, yere yatırılabilir veya TV'nizin arkasına yerleştirilebilir.

Ürün özellikleri

  • ±10 yıl kullanım ömrü
  • Anında kablosuz kısılabilir
  • Philips Hue Bridge gerektirir
  • Beyaz ve renkli ışık
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İstediğiniz gibi kontrol edin

İstediğiniz gibi kontrol edin

Philips Hue ışıklarınızı bridge'ye bağlayın ve sınırsız olasılıkları keşfetmeye başlayın. Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla akıllı telefonunuz veya tabletinizden kontrol edin ya da ışıkları etkinleştirmek için sisteminize anahtarlar ekleyin. Eksiksiz bir Philips Hue deneyimi için zamanlayıcıları, bildirimleri, alarmları ve daha birçok öğeyi ayarlayın. Philips Hue, ışıklarınızı sesinizle kontrol etmenizi sağlamak için Amazon Alexa, Apple Homekit ve Google Home ile uyumludur.

Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle ortamınızı oluşturun

Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına uzanan seçeneklerle ortamınızı oluşturun

Her an için doğru ambiyansı yaratın ve evinizi sıcak-soğuk beyaz ışıkla dekore edin. İlkbahar esintilerini çağrıştıran canlı beyaz ışık, yaz güneşinin sıcak beyazı veya kış mevsiminin soğuk gün ışığıyla yıl boyunca farklı tarzların tadını çıkarın. Bu işlev için Philips Hue bridge ile bağlantı gereklidir.

Hue bridge ile akıllı cihazdan tam kontrol

Hue bridge ile akıllı cihazdan tam kontrol

Sistemin sınırsız olasılıklarının kilidini açmak için Philips Hue ışıklarınızı bridge ile bağlayın.

TV'nizin arkasına monte edin

TV'nizin arkasına monte edin

Philips Hue Play akıllı ışığı, ürünle birlikte verilen klips ve çift taraflı bant ile ekranınızın arkasına monte ederek anında dilediğiniz renkte muhteşem bir arka aydınlatma yaratabilirsiniz.

Akıllı aydınlatma ile eğlencenizi güçlendirin

Akıllı aydınlatma ile eğlencenizi güçlendirin

Kendinizi izlediğiniz filmin, oynadığınız oyunun veya dinlediğiniz müziğin içinde kaybedin. Seçebileceğiniz milyonlarca renk ve sayısız aydınlatma seçeneğiyle herhangi bir oturma odasını özel sinemanıza dönüştürebilirsiniz; tek ihtiyacınız olan biraz patlamış mısır!

Akıllı ortam ışıklarıyla dekore edin

Akıllı ortam ışıklarıyla dekore edin

Sadece bir düğmeye dokunarak evinizin atmosferini değiştirin. 16 milyondan fazla renk ve 50.000'den fazla soğuk ve sıcak beyaz ışık tonunu kullanarak özel anlar yaratın, bir partinin havasını ayarlayın veya sadece sakin bir akşam için rahatlayın.

Hue Play'i istediğiniz gibi görüntüleyin

Hue Play'i istediğiniz gibi görüntüleyin

Philips Hue Play ışık çubuğu duvara veya televizyona monte edilebilir, herhangi bir yüzeye düz olarak yerleştirilebilir veya dik olarak durabilir. Çok yönlü bir akıllı ışık olan bu ürün, her türlü oturma odası, eğlence alanı veya medya odası için mükemmel bir vurgu parçasıdır.

3 Hue Play ışık çubuğunu 1 fiş ile bağlayın

3 Hue Play ışık çubuğunu 1 fiş ile bağlayın

Hue Play, TV'nizin arkasındaki kablo karmaşasına katkıda bulunmaz veya çok fazla priz kullanmaz. Aynı güç kaynağı ünitesine üç adet Hue Play akıllı ışık çubuğu bağlayabilir ve diğer tüm cihazlarınız için fazlasıyla yer bırakabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

White

Malzeme

Sentetik

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Piller dahildir

Hayır

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Entegre LED

Evet

Güç adaptörü dahildir

Evet

İngiliz tipi fiş dahildir

Evet

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Oturma Odası ve Yatak Odası

Tarz

Etkileyici

Tip

Işık Barı

Göz Konforu

Evet

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718696170793

Net ağırlık

0,77 kg

Brüt ağırlık

1,1 kg

Yükseklik

100 mm

Uzunluk

292 mm

Genişlik

209 mm

Malzeme numarası (12NC)

915005734601

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

0,710 kg

Kablo uzunluğu

2.000

Yükseklik

3,6 cm

Uzunluk

25,3 cm

Genişlik

4,4 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

4000 K'de lümen çıkışı

500 lm

Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:

42 W

Işık rengi

2000-6500 Hue White Color Ambiance

Şebeke elektriği

50-60 Hz

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

13.2 W

IP koruma sınıfı kodu

IP20

Koruma sınıfı

III - güvenli, ekstra düşük gerilim

2700 K'de lümen çıkışı

490 lm

Ampul

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

WiFi

Works without wifi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Dismantle Instructions

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin