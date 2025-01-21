Hue Play'i istediğiniz gibi görüntüleyin

Philips Hue Play ışık çubuğu duvara veya televizyona monte edilebilir, herhangi bir yüzeye düz olarak yerleştirilebilir veya dik olarak durabilir. Çok yönlü bir akıllı ışık olan bu ürün, her türlü oturma odası, eğlence alanı veya medya odası için mükemmel bir vurgu parçasıdır.