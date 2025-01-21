Slim gömme ışık 90 mm
Philips Hue slim gömme ışık, ince profili sayesinde, örneğin asma tavanlı odalar gibi, evinizin herhangi bir odasına gömme aydınlatma eklemenizi sağlar. Geniş ışın açısı ve yüksek lümen çıkışı, daha büyük alanları bile aydınlatmanızı sağlar.
Ürün özellikleri
- ±10 yıl kullanım ömrü
- Anında kablosuz kısılabilir
- Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumludur
- Beyaz ve renkli ışık
- 1000 lümen
Günlük etkinlikleriniz için mükemmel olan ışık tariflerini edinin
Günlük işleriniz için özel olarak önceden ayarlanmış olan dört ışık tarifi Energize, Concentrate, Read ve Relax ile gününüz kolaylaşır ve güzelleşir. İki soğuk tonlu sahne Energize ve Concentrate sabahları canlı olmanızı veya odaklanmanızı sağlarken, daha sıcak sahneler Read ve Relax rahat bir şekilde kitabınızı okumanıza veya zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Bluetooth'lu, sesle çalıştırılan ışıklarla her odada eller serbest yardımı etkinleştirin. Akıllı ışıklarınızı sadece sesinizle yönetmenin rahatlığının tadını çıkarmak için Hue ışıklarınızı uyumlu herhangi bir Amazon Echo veya Google Home cihazıyla eşleştirmeniz yeterli.
Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın
Hangi etkinlik olursa olsun anında doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan 16 milyonu aşkın renkle evinizi dönüştürün. Sadece bir düğmeye dokunarak partiniz için keyifli bir hava oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli vurgularla zenginleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Metal
Sentetik