*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
A60 - E27 akıllı ampul
Bir E27 tabana bu dim edilebilir LED'i kullanarak standart ampullerinize nostaljik bir tarz getirin. Nostaljik bir stili olsa da modern olan Filament ampuller, dim etme ve daha aydınlık hale getirme dahil, diğer akıllı ampullerin yaptığı her şeyi yapabilir.
Ürün özellikleri
- White Filament
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Yumuşak beyaz ışık retro ampul
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin
Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.
Işıkları sesinizle kontrol edin*
Philips Hue, uyumlu bir Google Nest veya Amazon Echo cihazıyla eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve Google Assistant ile çalışır. Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun
Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.
Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın
Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.
Vintage tasarım modern özelliklerle buluşuyor
Ayırt edici parlak bir iç bobine ve şeffaf globa sahip, akıllı filament ampullerle Edison ampullerinin popüler görünümünü yakalayın. Bu akıllı retro tarzı LED ampuller, basit vintage tasarımın görünümünü ve hissini Philips Hue akıllı aydınlatmanın gücüyle bir araya getiriyor.
Teknik Özellikler
Ampul boyutları
Boyutlar (GxYxD)
115x2
Dayanıklılık
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı
50.000
Nominal kullanım ömrü
15.000
Çevresel
Çalışma nemi
%5 <H<%95 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı
-10°C – 45°C
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir
Evet
Garanti
2 yıl
Evet
Işık özellikleri
Renk oluşturma dizini (CRI)
≥80
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8719514342941
Net ağırlık
0,04 kg
Brüt ağırlık
0,32 kg
Yükseklik
174 mm
Uzunluk
72 mm
Genişlik
72 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003051401
Ambalaj bilgileri
EAN
8719514342941
Güç tüketimi
Beklemede güç tüketimi
0,5
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)
G
Güç Tüketimi
7
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Çap
60 mm
Ağırlık
38
Ampul teknolojisi
LED
Armatür/duy
E27
2100 K'de lümen çıkışı
580
2700 K'de lümen çıkışı
580
EPREL Tescil Numarası
429840
Ampul
Renk sıcaklığı
2100K
Form faktörü
A60
Yükseklik
115 mm
Giriş gerilimi
220V-240V
Işık çıkışı
Yumuşak beyaz ışık
lumen çıkışı
550 lm
Güç faktörü
0.6
Yükseltilebilir yazılım
Evet
Başlatma
Anında %100 ışık verimi
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Derin dim edilebilir
Evet
Kutuda neler var?
hue ampuller
1
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
HomeKit ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
Ses asistanları
Amazon Alexa
Google Assistant
Apple HomeKit
Microsoft Cortana
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Kılavuz mevcut değil
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil