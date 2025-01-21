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Ön tarafın yakın çekimi Hue White Filament G93 glob - E27 akıllı ampul

G93 glob - E27 akıllı ampul

Bobinli filament tasarımına sahip yuvarlak LED glob ampulle tarzınızı ortaya koyun. Nostaljik bir stili olsa da modern olan Filament ampuller, dim etme ve daha aydınlık hale getirme dahil, diğer akıllı ampullerin yaptığı her şeyi yapabilir.

Ürün özellikleri

  • White Filament
  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • Yumuşak beyaz ışık retro ampul
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
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Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz.Mobil cihazınızda 10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık ekleyin ve sadece bir düğmeye dokunarak hepsini kontrol edin.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Işıklarınızı eller serbest olarak kontrol edin ve yalnızca sesinizi kullanın! Basit sesli komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz. *Google Assistant ve Amazon Alexa ile birlikte çalışır.

Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Yumuşak beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

Hue ampuller ve aydınlatma armatürleri yumuşak beyaz ışık kullanır. Parlak gün ışığından kısık gece ışıklarına kadar kısılabilir olan bu akıllı ışıklar, ihtiyacınız olduğunda evinizi tam olarak doğru seviyede ışıkla doldurmanıza olanak sağlar.

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge ile tüm akıllı aydınlatma özelliklerinin kilidini açın

Hue Bridge, akıllı aydınlatmayı gerçekten akıllı yapan evden uzakta kontrol, sesle kontrol, otomatik aydınlatma ve çok daha fazlası gibi özelliklerin kilidini açar. Sürükleyici deneyimler oluşturmak, güvenli ve güvenilir teknolojiden yararlanmak ve daha fazlası için kurulumunuza bir Hue Bridge ekleyin. Hue Bridge, daha önce hiç görmediğiniz türden akıllı aydınlatmanın kilit noktasıdır.

Vintage tasarım modern özelliklerle buluşuyor

Vintage tasarım modern özelliklerle buluşuyor

Ayırt edici parlak bir iç bobine ve şeffaf globa sahip, akıllı filament ampullerle Edison ampullerinin popüler görünümünü yakalayın. Bu akıllı retro tarzı LED ampuller, basit vintage tasarımın görünümünü ve hissini Philips Hue akıllı aydınlatmanın gücüyle bir araya getiriyor.

Teknik Özellikler

Ampul boyutları

Boyutlar (GxYxD)

150x4

Dayanıklılık

Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı

50.000

Nominal kullanım ömrü

15.000

Çevresel

Çalışma nemi

%5 <H<%95 (yoğuşmasız)

Çalışma sıcaklığı

-10°C – 45°C

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Hue uygulaması ve anahtarı ile kısılabilir

Evet

Garanti

2 yıl

Evet

Işık özellikleri

Renk oluşturma dizini (CRI)

≥80

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8719514343009

Net ağırlık

0,06 kg

Brüt ağırlık

0,18 kg

Yükseklik

176 mm

Uzunluk

100 mm

Genişlik

146 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003051901

Ambalaj bilgileri

EAN

8719514343009

Güç tüketimi

Beklemede güç tüketimi

0,5

Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)

G

Güç Tüketimi

7,2

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Çap

95 mm

Ağırlık

70

Ampul teknolojisi

LED

Armatür/duy

E27

2100 K'de lümen çıkışı

580

2700 K'de lümen çıkışı

580

EPREL Tescil Numarası

429843

Ampul

Renk sıcaklığı

2100K

Form faktörü

G93

Yükseklik

150 mm

Giriş gerilimi

220V-240V

Işık çıkışı

Yumuşak beyaz ışık

lumen çıkışı

550 lm

Güç faktörü

0.6

Yükseltilebilir yazılım

Evet

Başlatma

Anında %100 ışık verimi

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Derin dim edilebilir

Evet

Kutuda neler var?

hue ampuller

1

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

HomeKit ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple HomeKit

Microsoft Cortana

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

Kılavuz mevcut değil

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin