Play gradient strip light ile Hue ev eğlencesi dünyasına adım atın. Bu gradient TV strip light, RGBWWIC teknolojisi sayesinde filmlerin ve dizilerin içeriğiyle kusursuz bir şekilde uyumlu, renkli duvar aydınlatma efektleri sunar. Parlak sahneler canlı tonlarla hayat bulup derin dimleme özelliği sayesinde karanlık anlar atmosferik bir his verirken sinematik bir deneyim yaşayın. Chromasync, birden fazla Hue ışık arasında hassas renk uyumu sağlar. Işıklarınızı Hue Sync TV uygulaması, Hue ekran senkronizasyonu veya HDMI sync box ile senkronize edin. Senkronizasyon yapmıyorken keyifli bir izleme deneyimi için şerit ışığı kullanarak ortam aydınlatması yaratın. Televizyonunuzun arkasına, boyutuna göre kesip kutudan çıkan braketlerle kolayca monte edin. Ödüllü Hue uygulamasıyla ışıklarınızı kontrol edin ve kişiselleştirin.