*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Creek Duvar Lambası 60 W E27 Ampulsüz
Bu siyah Philips myGarden yukarı bakan duvar lambasıyla evinizin girişinde dikkatleri üzerine çekecek etkileyici bir yer oluşturun. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiştir ve enerji tasarruflu sıcak beyaz ışık verir. Tek yapmanız gereken şey bahçenizin tadını çıkarmak.
Ürün özellikleri
- Ampul yok
- Siyah
- Su Geçirmez
Dekoratif dış mekan aydınlatması
Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.
Klasik tarz için tercihiniz
Avrupa'da tasarlanan bu lamba, klasik dış mekan görünümünü elde etmenize yardımcı olacak benzersiz bir tasarım imzasına sahiptir.
Dış mekan duvar lambaları için tercihiniz
Ön kapınıza yakın yerler veya teras duvarları için ideal olan bu duvar lambasıyla dış alanınızdan en iyi biçimde faydalanın.
Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.
Enerji tasarrufu
Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips lambayla hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.
Güçlü ışık
Bu dış mekan lambası güçlü, sıcak beyaz ışık verir. Bahçenizi veya terasınızı ışıklandıran parlak bir ışık havuzu yaratır.
Hava koşullarına dayanıklı
Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Alüminyum
Çevresel
Ürünün atılması
(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Tamamen su geçirmez
Evet
Entegre LED
Hayır
Bahçe alanı
Bahçe alanı
Bahçe ve Teras
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Bahçe ve Teras
Tarz
Klasik
Tip
Duvar Lambaları
Göz Konforu
Hayır
Ekstra Özellikler
Su Geçirmez
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8718291443469
Net ağırlık
0,63 kg
Brüt ağırlık
0,88 kg
Yükseklik
25,9 cm
Uzunluk
18,3 cm
Genişlik
21,3 cm
Malzeme numarası (12NC)
915002789502
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
0,633 kg
Yükseklik
23,5 cm
Uzunluk
17,5 cm
Genişlik
20 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Şebeke elektriği
50-60 Hz
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
ampul birlikte verilmez
Armatür/duy
E27
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
-
Yedek ampulün maksimum Watt gücü
60
IP koruma sınıfı kodu
IP44
Koruma sınıfı
Sınıf I
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Işık kaynağı sayısı
1
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil