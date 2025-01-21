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Ön tarafın yakın çekimi myGarden Creek Duvar Lambası 60 W E27 Ampulsüz

Creek Duvar Lambası 60 W E27 Ampulsüz

Bu siyah Philips myGarden aşağı bakan duvar lambasıyla evinizin girişinde dikkatleri üzerine çekecek etkileyici bir yer oluşturun. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiştir ve enerji tasarruflu sıcak beyaz ışık verir. Tek yapmanız gereken şey bahçenizin tadını çıkarmak.

Ürün özellikleri

  • Ampul yok
  • Siyah
  • Su Geçirmez
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Dekoratif dış mekan aydınlatması

Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.

Klasik tarz için tercihiniz

Avrupa'da tasarlanan bu lamba, klasik dış mekan görünümünü elde etmenize yardımcı olacak benzersiz bir tasarım imzasına sahiptir.

Dış mekan duvar lambaları için tercihiniz

Ön kapınıza yakın yerler veya teras duvarları için ideal olan bu duvar lambasıyla dış alanınızdan en iyi biçimde faydalanın.

Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu

Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla daha az enerji tüketen bu Philips lambayla hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de çevre koruması konusunda üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Güçlü ışık

Bu dış mekan lambası güçlü, sıcak beyaz ışık verir. Bahçenizi veya terasınızı ışıklandıran parlak bir ışık havuzu yaratır.

Hava koşullarına dayanıklı

Hava koşullarına dayanıklı

Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Alüminyum

Çevresel

Ürünün atılması

(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Tamamen su geçirmez

Evet

Entegre LED

Hayır

Bahçe alanı

Bahçe alanı

Bahçe ve Teras

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Bahçe ve Teras

Tarz

Klasik

Tip

Duvar Lambaları

Göz Konforu

Hayır

Ekstra Özellikler

Su Geçirmez

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718291443483

Net ağırlık

0,63 kg

Brüt ağırlık

0,85 kg

Yükseklik

25,9 cm

Uzunluk

18,3 cm

Genişlik

21,3 cm

Malzeme numarası (12NC)

915002789902

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

0,633 kg

Yükseklik

24 cm

Uzunluk

17,5 cm

Genişlik

20 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Şebeke elektriği

50-60 Hz

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

ampul birlikte verilmez

Armatür/duy

E27

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

-

Yedek ampulün maksimum Watt gücü

60

IP koruma sınıfı kodu

IP44

Koruma sınıfı

Sınıf I

Değiştirilebilen ışık kaynağı

Evet

Işık kaynağı sayısı

1

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin