Hava koşullarına dayanıklı

Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.