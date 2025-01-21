*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Moonshine Tavan Lambası 28 W E27 Ampulsüz
Antrasit grisi Philips Moonshine LED dış mekan duvar feneri, dayanıklı döküm alüminyumdan üretilmiştir. Minimalist siperiyle duvar ve tavan uygulaması için önden dağınık parlak ışık yayar.
Ürün özellikleri
- Ampul yok
- Antrasit
- Su Geçirmez
Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.
Hava koşullarına dayanıklı
Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.
Kolay kurulum
Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.
Şık ve sıcak bir ortam oluşturun
Bu dış mekan Duvar apliği, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Antrasit
Malzeme
Alüminyum
Çevresel
Ürünün atılması
(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Tamamen su geçirmez
Evet
Entegre LED
Hayır
Bahçe alanı
Bahçe alanı
Bahçe ve Teras
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Bahçe ve Teras
Tarz
Çağdaş
Tip
Tavan Lambaları
Göz Konforu
Hayır
Ekstra Özellikler
Su Geçirmez
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8718696158180
Net ağırlık
0,93 kg
Brüt ağırlık
1,11 kg
Yükseklik
279 mm
Uzunluk
95 mm
Genişlik
274 mm
Malzeme numarası (12NC)
915005382401
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
0,933 kg
Yükseklik
8,1 cm
Uzunluk
26 cm
Genişlik
26 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Şebeke elektriği
50-60 Hz
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
yok
Armatür/duy
E27
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
-
Yedek ampulün maksimum Watt gücü
14
IP koruma sınıfı kodu
IP44
Koruma sınıfı
Sınıf II
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Işık kaynağı sayısı
2
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil