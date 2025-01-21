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Ön tarafın yakın çekimi myGarden Moonshine Tavan Lambası 28 W E27 Ampulsüz

Moonshine Tavan Lambası 28 W E27 Ampulsüz

Antrasit grisi Philips Moonshine LED dış mekan duvar feneri, dayanıklı döküm alüminyumdan üretilmiştir. Minimalist siperiyle duvar ve tavan uygulaması için önden dağınık parlak ışık yayar.

Ürün özellikleri

  • Ampul yok
  • Antrasit
  • Su Geçirmez
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Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

Hava koşullarına dayanıklı

Hava koşullarına dayanıklı

Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Kolay kurulum

Kolay kurulum

Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

Şık ve sıcak bir ortam oluşturun

Bu dış mekan Duvar apliği, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Antrasit

Malzeme

Alüminyum

Çevresel

Ürünün atılması

(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Tamamen su geçirmez

Evet

Entegre LED

Hayır

Bahçe alanı

Bahçe alanı

Bahçe ve Teras

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Bahçe ve Teras

Tarz

Çağdaş

Tip

Tavan Lambaları

Göz Konforu

Hayır

Ekstra Özellikler

Su Geçirmez

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718696158180

Net ağırlık

0,93 kg

Brüt ağırlık

1,11 kg

Yükseklik

279 mm

Uzunluk

95 mm

Genişlik

274 mm

Malzeme numarası (12NC)

915005382401

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

0,933 kg

Yükseklik

8,1 cm

Uzunluk

26 cm

Genişlik

26 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Şebeke elektriği

50-60 Hz

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

yok

Armatür/duy

E27

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

-

Yedek ampulün maksimum Watt gücü

14

IP koruma sınıfı kodu

IP44

Koruma sınıfı

Sınıf II

Değiştirilebilen ışık kaynağı

Evet

Işık kaynağı sayısı

2

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin