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Ön tarafın yakın çekimi myGarden Puled Zemin Spotları/Spike 4,6 W

Puled Zemin Spotları/Spike 4,6 W

Siyah renkteki bu orijinal Philips Puled spot lamba, geceleri bahçenize büyüleyici bir görünüm katar. Ailenizle akşam yemeği yerken veya dış mekan buluşmalarınızda bahçenizi canlandırmak için sıcak beyaz ışık efektini kullanır.

Ürün özellikleri

  • 2700 K
  • Siyah
  • Su Geçirmez
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Dekoratif dış mekan aydınlatması

Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.

Yumuşak sıcak beyaz ışık

Sıcak beyaz ışıkla hoş bir ortam oluşturun. Günlük faaliyetlerinize uyum sağlayan akıllı bir ışık.

Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik

Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik

Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.

Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam

Bu Philips lamba dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve gerçek camdan üretilmiştir.

Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.

Her uygulama için kolay kurulum

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Alüminyum

Cam

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

15.000

Çevresel

Ürünün atılması

(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Yoğun ışık huzmeleri

Evet

Kısılabilir

Evet

Tamamen su geçirmez

Evet

Entegre LED

Evet

Bahçe alanı

Bahçe alanı

Bahçe ve Teras

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Bahçe ve Teras

Tarz

Çağdaş

Tip

Zemin Spot Lambaları/Kazıkları

Göz Konforu

Hayır

Ekstra Özellikler

Su Geçirmez

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718696176849

Net ağırlık

0,67 kg

Brüt ağırlık

0,8 kg

Yükseklik

21 cm

Uzunluk

12,5 cm

Genişlik

12,5 cm

Malzeme numarası (12NC)

915006003701

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

0,584 kg

Yükseklik

10,5 cm

Uzunluk

9,7 cm

Genişlik

9,7 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Armatürün toplam lumen çıkışı (gizli)

395

Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı

395

Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:

50

Ampul teknolojisi

LED

Işık rengi

sıcak beyaz

Şebeke elektriği

220 V - 240 V Aralığı

50-60 Hz

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

F

Armatür/duy

GU10

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

5 W

Yedek ampulün maksimum Watt gücü

5

IP koruma sınıfı kodu

IP44

Koruma sınıfı

Sınıf I

Değiştirilebilen ışık kaynağı

Evet

Işık kaynağı sayısı

1

Diğer

Kullanım kılavuzu

Kılavuz mevcut değil

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin