*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Puled Zemin Spotları/Spike 4,6 W
Siyah renkteki bu orijinal Philips Puled spot lamba, geceleri bahçenize büyüleyici bir görünüm katar. Ailenizle akşam yemeği yerken veya dış mekan buluşmalarınızda bahçenizi canlandırmak için sıcak beyaz ışık efektini kullanır.
Ürün özellikleri
- 2700 K
- Siyah
- Su Geçirmez
Dekoratif dış mekan aydınlatması
Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde bahçenizin veya dış mekanınızın görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz akşamlar için mükemmel ambiyansı yaratabilir. Philips myGarden'ı bu yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza göre en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği sunuyor.
Yumuşak sıcak beyaz ışık
Sıcak beyaz ışıkla hoş bir ortam oluşturun. Günlük faaliyetlerinize uyum sağlayan akıllı bir ışık.
Dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır - IP44 su geçirmezlik
Bu Philips dış mekan lambası, özellikle nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır. Lambanın su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde tasarlanmıştır: Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için idealdir.
Yüksek kaliteli alüminyum ve gerçek cam
Bu Philips lamba dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve gerçek camdan üretilmiştir.
Ayarlanabilir spot lamba başlığı
Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.
Her uygulama için kolay kurulum
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Alüminyum
Cam
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
15.000
Çevresel
Ürünün atılması
(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Yoğun ışık huzmeleri
Evet
Kısılabilir
Evet
Tamamen su geçirmez
Evet
Entegre LED
Evet
Bahçe alanı
Bahçe alanı
Bahçe ve Teras
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Bahçe ve Teras
Tarz
Çağdaş
Tip
Zemin Spot Lambaları/Kazıkları
Göz Konforu
Hayır
Ekstra Özellikler
Su Geçirmez
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8718696176849
Net ağırlık
0,67 kg
Brüt ağırlık
0,8 kg
Yükseklik
21 cm
Uzunluk
12,5 cm
Genişlik
12,5 cm
Malzeme numarası (12NC)
915006003701
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
0,584 kg
Yükseklik
10,5 cm
Uzunluk
9,7 cm
Genişlik
9,7 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Armatürün toplam lumen çıkışı (gizli)
395
Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı
395
Şu güçteki geleneksel ampule eşdeğer ışık kaynağı:
50
Ampul teknolojisi
LED
Işık rengi
sıcak beyaz
Şebeke elektriği
220 V - 240 V Aralığı
50-60 Hz
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
F
Armatür/duy
GU10
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
5 W
Yedek ampulün maksimum Watt gücü
5
IP koruma sınıfı kodu
IP44
Koruma sınıfı
Sınıf I
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Işık kaynağı sayısı
1
Diğer
Kullanım kılavuzu
Kılavuz mevcut değil
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil