*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Pongee Tavan/Duvar Spot Lamba 3x
Bu Philips my Living Contemporary; günümüzün zevklerine, trendlerine ve yaşam tarzlarına uygun zarif bir görünüme ve yüksek ışık kalitesine sahip olan spot lamba serisidir.
Ürün özellikleri
- Ampul yok
- Beyaz
Ayarlanabilir spot lamba başlığı
Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.
Yüksek kaliteli malzemeler
Bu lamba üstün kaplama ile yüksek kaliteli malzemelerin katmanlı desenlerinden üretilmiştir. Bu özellikler, yıllar boyunca sağlam ve uzun ömürlü bir ürünle evinizi canlandırmanızı sağlar.
İç mekanınızdaki tüm odalara uygun
Tamamen işlevsel ve aynı zamanda son derece şık olan bu Philips spot ışık evinizdeki tüm odalara dekoratif bir dokunuş getirecek.
Doğal ve tanınabilir formlar
Yumuşak geçişler ve kıvrımlı hatlar Philips myLiving aydınlatmaların zamansız görünümünü tanımlar. Pratik ve şık myLiving spot ışıklar engelsizdir ve tüm çağdaş iç mekanlara mükemmel uyum sağlar.
Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti
Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti. Bu Philips spot lamba, vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demetine sahiptir (GU10 ampul dahil değildir). Yoğun ışıkla, iç mekanınızdaki herhangi bir ayrıntıyı veya özelliği vurgulayabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Ampul özellikleri
Kullanım amacı
İç mekan
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Metal
Çevresel
Ürünün atılması
(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Ayarlanabilir spot lamba başlığı
Evet
click!FIX montaj
Evet
Entegre LED
Hayır
Çeşitli
Özellikle şunlar için tasarlandı:
Yatak odası
Oturma Odası
Yemek Odası
Mutfak
Ev Ofis
Koridor
Tarz
Çağdaş
Tip
Tavan/Duvar Spot Lambaları
Göz Konforu
Hayır
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8718696164822
Net ağırlık
0,99 kg
Brüt ağırlık
1,26 kg
Yükseklik
24,8 cm
Uzunluk
11,4 cm
Genişlik
24,5 cm
Malzeme numarası (12NC)
915005531101
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
0,990 kg
Yükseklik
8,2 cm
Uzunluk
22,4 cm
Genişlik
22,4 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Armatürün toplam lumen çıkışı
No bulb included
Şebeke elektriği
AC 220-240
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı
ampul birlikte verilmez
Armatür/duy
GU10
Birlikte verilen ampulün Watt gücü
5.5W
Yedek ampulün maksimum Watt gücü
5,5
IP koruma sınıfı kodu
IP20
Koruma sınıfı
Sınıf I
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Işık kaynağı sayısı
3
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil