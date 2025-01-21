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Ön tarafın yakın çekimi Tavan/Duvar Spot Lambaları Pongee Tavan/Duvar Spot Lamba 4x

Pongee Tavan/Duvar Spot Lamba 4x

Bu Philips my Living Contemporary; günümüzün zevklerine, trendlerine ve yaşam tarzlarına uygun zarif bir görünüme ve yüksek ışık kalitesine sahip olan bir spot lamba serisidir.

Ürün özellikleri

  • Ampul yok
  • Siyah
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Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Lambanın spot başlığını ayarlayarak, döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirebilirsiniz.

Yüksek kaliteli malzemeler

Bu lamba üstün kaplama ile yüksek kaliteli malzemelerin katmanlı desenlerinden üretilmiştir. Bu özellikler, yıllar boyunca sağlam ve uzun ömürlü bir ürünle evinizi canlandırmanızı sağlar.

İç mekanınızdaki tüm odalara uygun

Tamamen işlevsel ve aynı zamanda son derece şık olan bu Philips spot ışık evinizdeki tüm odalara dekoratif bir dokunuş getirecek.

Doğal ve tanınabilir formlar

Yumuşak geçişler ve kıvrımlı hatlar Philips myLiving aydınlatmaların zamansız görünümünü tanımlar. Pratik ve şık myLiving spot ışıklar engelsizdir ve tüm çağdaş iç mekanlara mükemmel uyum sağlar.

Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti

Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti. Bu Philips spot lamba, vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demetine sahiptir (GU10 ampul dahil değildir). Yoğun ışıkla, iç mekanınızdaki herhangi bir ayrıntıyı veya özelliği vurgulayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

Kullanım amacı

İç mekan

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Metal

Çevresel

Ürünün atılması

(Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Evet

click!FIX montaj

Evet

Entegre LED

Hayır

Çeşitli

Özellikle şunlar için tasarlandı:

Yatak odası

Oturma Odası

Yemek Odası

Mutfak

Ev Ofis

Koridor

Tarz

Çağdaş

Tip

Tavan/Duvar Spot Lambaları

Göz Konforu

Hayır

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8718696164877

Net ağırlık

1,42 kg

Brüt ağırlık

1,81 kg

Yükseklik

11,7 cm

Uzunluk

11,5 cm

Genişlik

67,5 cm

Malzeme numarası (12NC)

915005531601

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

1,415 kg

Yükseklik

8,2 cm

Uzunluk

62,8 cm

Genişlik

12,2 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Armatürün toplam lumen çıkışı

No bulb included

Şebeke elektriği

AC 220-240

Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı

ampul birlikte verilmez

Armatür/duy

GU10

Birlikte verilen ampulün Watt gücü

5.5W

Yedek ampulün maksimum Watt gücü

5,5

IP koruma sınıfı kodu

IP20

Koruma sınıfı

Sınıf I

Değiştirilebilen ışık kaynağı

Evet

Işık kaynağı sayısı

4

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin