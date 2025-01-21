*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Twilight uyku ve uyanma ışığı beyaz
Gün boyunca kendinizi daha enerjik hissetmenize yardımcı olmak için tasarlanan bu başucu lambası, ruh halini iyileştiren aydınlatma için bilimsel olarak desteklenen görünümleri kullanır. Ayrıca ColorCast gradyan projeksiyon teknolojisiyle yatak odanıza güzellik katar.
Ürün özellikleri
- ColorCast teknolojisi
- Çift ışık kaynağı
- Ultra düşük kısılabilme
- Özel uyandırma ve uyku otomasyonları
Renkleri kusursuz biçimde karıştırın
Tek bir lambada aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve verdiği ışıkla benzersiz bir etki sergiler.
Sabah güneşinin renkleriyle uyanın
Güneş henüz doğmamış olsa bile, Gün Doğumuna ayarlanmış Uyandırma otomasyonu ile Philips Hue gradyan ışığınızın sizi şafak vaktinin renkleriyle uyandırmasını sağlayın. Işığınızın sabahın yumuşak renkleriyle açılmasını, bu renklerin birbirine karışarak gradyan armatürünüz boyunca hareket edişini izleyin. Işık parlayıp renk değiştirdikçe gün doğumunu taklit ederek daha doğal bir şekilde uyanmanıza yardımcı olur.