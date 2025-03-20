Akıllı aydınlatma sisteminize nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için aşağıdan sahip olduğunuz ürün türünü seçin.
Philips Hue ürün kurulum kılavuzları
Başlangıç setleri
Bir başlangıç kitinin kurulumuyla ilgili talimatları alın.
Ampuller ve lambalar
Ampuller, lambaderler, masa lambaları, armatürler ve daha fazlasını ayarlamayla ilgili talimatları alın.
Bir aksesuar içeren ışıklar
Kısma anahtarı veya akıllı düğme gibi bir aksesuarla birlikte gelen ışıkların kurulumuyla ilgili talimatları alın.
Dış mekan ışıkları
Dış mekan ışıklarının kurulumuyla ilgili talimatları alın.
Aksesuarlar
Sync box veya diğer aksesuarların ayarlanmasıyla ilgili talimatları alın.
Güvenlik
Güvenlik kameraları ve sensörlerin kurulumuyla ilgili talimatları alın.
FAQs
How do I add my Philips Hue device using a QR code?
Where can I find the QR codes on my Philips Hue devices?
I can't find the QR code on my device. What should I do?
Can I scan multiple devices' QR codes to add them all to my Bridge at once?
Can I add multiple devices for multiple Rooms by scanning their QR codes?
I can't scan the QR code. What should I do?
Can I scan the QR code on an older Philips Hue device to add it to my Bridge?
Do I need an internet connection to add devices to my Bridge by scanning their QR codes?
Can I scan a QR code on a Philips Hue device to add it to my system if I don't have a Hue Bridge?
Can I add a product that's already been set up by scanning its QR code?
Bize ulaşın
Size yardım etmekten daima mutluluk duyarız
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.