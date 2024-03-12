Destek

Kurulum rehberi

Başlangıç seti kurma

Sahip olduğunuz Philips Hue başlangıç setinin türü ne olursa olsun, kurulum basittir. Akıllı aydınlatma yolculuğunuza başlamak için ampullerinizi, Hue Bridge'inizi ve birlikte verilen tüm akıllı ışık aksesuarlarını bir araya getirin.

Before you start setup

  1. Hue Bridge'inizi prize takın.
  2. Hue Bridge'i ürünle birlikte verilen Ethernet kablosunu kullanarak Wi-Fi yönlendiricinize bağlayın.
Hue Bridge'i bağlama

3. İlk iki ışığın yanmasını bekleyin.

4. Ampullerinizi lambalara veya armatürlere yerleştirin ve güce bağlı olduklarından emin olun.

Set up a starter kit

  1. App Store veya Google Play Store'dan Hue uygulamasını indirin.
  2. Hue uygulamasını açın. Telefonunuzun Hue Bridge ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
  3. Hue Bridge'inizi uygulamaya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  4. Hue Bridge'iniz başarıyla bağlandığında, Hue uygulaması ışıkları arayacaktır. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  5. Başlangıç setiniz aksesuarlarla birlikte verildiyse aynı anda bunları da kolayca ekleyebilirsiniz:

Yardım mı lazım?

Başlangıç setinizi kurma konusunda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa SSS bölümümüze göz atın veya Philips Hue Destek ekibiyle iletişime geçin. 

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin