Sahip olduğunuz Philips Hue başlangıç setinin türü ne olursa olsun, kurulum basittir. Akıllı aydınlatma yolculuğunuza başlamak için ampullerinizi, Hue Bridge'inizi ve birlikte verilen tüm akıllı ışık aksesuarlarını bir araya getirin.
Kurulum rehberi
Başlangıç seti kurma
- App Store veya Google Play Store'dan Hue uygulamasını indirin.
- Hue uygulamasını açın. Telefonunuzun Hue Bridge ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Hue Bridge'inizi uygulamaya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Hue Bridge'iniz başarıyla bağlandığında, Hue uygulaması ışıkları arayacaktır. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Başlangıç setiniz aksesuarlarla birlikte verildiyse aynı anda bunları da kolayca ekleyebilirsiniz:
Hue Dimmer switch'in nasıl kurulacağını öğrenin
Yardım mı lazım?
Başlangıç setinizi kurma konusunda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa SSS bölümümüze göz atın veya Philips Hue Destek ekibiyle iletişime geçin.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.