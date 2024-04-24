Sorunsuz Spotify entegrasyonu. Favori ışıklarınızdaki ve hatta bazı yeni ışıklardaki gradyan renk teknolojimiz. Akıllı ampullerde daha da fazla şekil, boyut ve stil. Bu yılı, akıllı aydınlatmanın şimdiye kadarki en heyecan verici yılı haline getirmekle meşguldük.
Philips Hue + Spotify entegrasyonu
Müziğinizin ritmini ve stilini renkli ışıklarla hayata geçiren ve derin bir aydınlatma ve müzik entegrasyonu olan Philips Hue + Spotify karşınızda. İlk test edenlerden biri olun!
Play gradient light tube
TV'nin üstüne veya altına oturacak şekilde tasarlanan Play gradient light tube, renkli ışık gradyanı ile çevresiyle uyum sağlayan zarif bir tasarıma (ve iki boyuta!) sahiptir.
Signe gradient zemin ve masa lambaları
Signe'nin ince ve şık tasarımında değişiklik yapıldı. Gradyan teknolojisi ile yenilenen Signe gradient zemin ve masa lambaları odanın her köşesine stil katar.
Ambiance gradient lightstrip
Ambiance gradient lightstrip'i, herhangi bir alanda zarif, şık renkli ışık gradyanını yansıtması için dolapların altı veya merdivenlerin üstü gibi herhangi bir yüzeye takın.
Daha güçlü akıllı ampuller
Ürün yelpazemiz artık 800 lümen (60 W eşdeğeri), 1100 lümen (75 W eşdeğeri) ve 1600 lümen (100 W eşdeğeri) daha parlak ampuller sunarak genişliyor.
Filaman koleksiyonuna White Ambiance ekleniyor
Filament koleksiyonu, gün boyunca mükemmel ışık için artık sıcaktan soğuk beyaz ışığa kadar binlerce ton sunan ampuller içeriyor.
Beyaz Filament E14 mum ampul
Daha küçük lambalar ve armatürler için tasarlanan bu yeni mum ampul, masalara veya avizelere vintage bir hava ve sıcak beyaz ışığın kusursuz tonunu getiriyor.
Surimu tavan paneli
Dikdörtgen ve kare tasarımı mevcut Surimu tavan paneli ile alanınızı renkli, dağınık ışıkla doldurun.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.