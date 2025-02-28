Podpora

Průvodce našimi chytrými bezpečnostními kamerami

Kamery tvoří základ každého zabezpečovacího systému, ať jsou umístěny venku na terase nebo uvnitř v obývacím pokoji či kuchyni. Systém Philips Hue Secure vám umožňuje zvolit si způsob monitorování svého domova v reálném čase. Pomocí tohoto průvodce proto zjistíte, která kamera Secure je pro váš prostor nejvhodnější.

Chytré bezpečnostní kamery

Koupit kamery Philips Hue Secure

Světla. Kamera. Zabezpečení.

Světla. Kamera. Zabezpečení.

Nejnovější přírůstek do naší řady inteligentních domácích bezpečnostních kamer, kamera Secure Floodlight kombinuje to nejlepší z Philips Hue Secure do jediného zařízení.

Porovnejte chytré bezpečnostní kamery

Kamery Secure napájené kabelem

Kamery Secure napájené baterií

Světlomet

Vestavěné světlo

Lze použít venku

Lze použít se stolním stojanem

Spotřeba

Zapojuje se do zásuvky
Dobíjecí baterie
Napájení přímo ze sítě

1080p video

Živé sledování

Night Vision

Oboustranná komunikace

Odesílá upozornění aktivovaná pohybem

Podporuje světelné alarmy¹

Podporuje zvukové alarmy

Zobrazit historii videí²

Vyžaduje Hue Bridge

Sledujte svůj domov v reálném čase

Sledujte svůj domov v reálném čase

Systém zasílá upozornění přímo do mobilního zařízení. Díky ostrému a jasnému živému zobrazení se můžete kdykoli okamžitě podívat, co se děje. Kamera Secure je doma, takže vy nemusíte.

Ať to vypadá, že jste doma

Ať to vypadá, že jste doma

Na dovolené? Jen na noc? Ať tak či onak, automatizace přítomnosti Mimic automaticky zapne (a zhasne!) vaše světla, aby to vypadalo, že jste doma.

Získejte end-to-end šifrování

Získejte koncové šifrování

Vaše soukromí je naší prioritou. Ve výchozím nastavení používá každá kamera Philips Hue Secure koncové šifrování (E2EE). Veškeré video, zvuk a snímky jsou šifrovány pomocí hesla, které znáte pouze vy.

Zjistěte více o zabezpečení chytré domácnosti

Prozkoumejte Philips Hue Secure

Prozkoumejte Philips Hue Secure

Prozkoumejte Centrum zabezpečení

Prozkoumejte Centrum zabezpečení

Získat podporu

Získat podporu

Otázky a odpovědi

Mají bezpečnostní kamery zvukovou funkci?

Jak dlouho bezpečnostní kamery uchovávají záběry?

¹ Vyžaduje Philips Hue Bridge a alespoň jedno světlo Philips Hue (prodává se samostatně).
² Vyžaduje plan Secure (prodává se samostatně).

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu