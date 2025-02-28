Kamery tvoří základ každého zabezpečovacího systému, ať jsou umístěny venku na terase nebo uvnitř v obývacím pokoji či kuchyni. Systém Philips Hue Secure vám umožňuje zvolit si způsob monitorování svého domova v reálném čase. Pomocí tohoto průvodce proto zjistíte, která kamera Secure je pro váš prostor nejvhodnější.
Průvodce našimi chytrými bezpečnostními kamerami
Vestavěné světlo
Lze použít venku
Lze použít se stolním stojanem
Spotřeba
1080p video
Živé sledování
Night Vision
Oboustranná komunikace
Odesílá upozornění aktivovaná pohybem
Podporuje světelné alarmy¹
Podporuje zvukové alarmy
Zobrazit historii videí²
Vyžaduje Hue Bridge
Sledujte svůj domov v reálném čase
Systém zasílá upozornění přímo do mobilního zařízení. Díky ostrému a jasnému živému zobrazení se můžete kdykoli okamžitě podívat, co se děje. Kamera Secure je doma, takže vy nemusíte.
Ať to vypadá, že jste doma
Na dovolené? Jen na noc? Ať tak či onak, automatizace přítomnosti Mimic automaticky zapne (a zhasne!) vaše světla, aby to vypadalo, že jste doma.
Získejte koncové šifrování
Vaše soukromí je naší prioritou. Ve výchozím nastavení používá každá kamera Philips Hue Secure koncové šifrování (E2EE). Veškeré video, zvuk a snímky jsou šifrovány pomocí hesla, které znáte pouze vy.
Zjistěte více o zabezpečení chytré domácnosti
Otázky a odpovědi
Mají bezpečnostní kamery zvukovou funkci?
Jak dlouho bezpečnostní kamery uchovávají záběry?
¹ Vyžaduje Philips Hue Bridge a alespoň jedno světlo Philips Hue (prodává se samostatně).
² Vyžaduje plan Secure (prodává se samostatně).
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.