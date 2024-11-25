Dein Account ist ein wesentlicher Bestandteil von Philips Hue und stellt sicher, dass nur Du – und die von Dir autorisierten Personen – Zugriff auf Dein System haben.
Deine Privatsphäre hat für uns Priorität
Ein Philips Hue Account ist eine sichere Methode zur Identifizierung des Besitzers eines Philips Hue Systems. In Deinem Account kannst Du verwalten, welche Benutzer und Anwendungen Zugriff auf Deine Produkte haben. In Kürze wirst Du einen Philips Hue Account erstellen müssen. Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie wir Deine Daten verwalten? Lies hier den Datenschutzhinweis
Benutzerzugriff verwalten
Sieh Dir an (und verwalte!), wer Zugriff auf Dein Philips Hue System hat, egal ob es sich um eine Anwendung, ein Smart Home System oder einen Benutzer handelt. Passe die Berechtigungen an, je nachdem, was dieser Benutzer steuern soll – nur die Lampen, Lampen und Hue Secure Geräte oder alles.
Füge eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu
Accounts bieten uns eine robustere Möglichkeit, den Besitzer eines Philips Hue Systems zu identifizieren. Du kannst sogar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, wenn Du Dich bei Deinem Konto anmeldest.
Steuere Deine Lichter von überall aus
Mit einem Konto und einer Bridge erhältst Du Zugriff auf die Steuerung außer Haus. Schalte die Beleuchtung ein und aus, überprüfe Dein Hue Secure System oder passe Deine Einstellungen in der Philips Hue App von überall aus an.
Steuere mehrere Bridges
Du hast mehr als eine Bridge in Deinem Hue System? Im Laufe des Jahres wirst Du die Möglichkeit erhalten mehrere Bridges zu einem Konto hinzufügen und Wohnungen oder Häusern zuordnen zu können. So kannst Du Dein System einfacher organisieren.
Nutzerberechtigungen vergleichen
Es gibt vier Arten von Berechtigungen, die Du den Nutzern in Deinem Philips Hue Account zuweisen kannst. Unabhängig davon, welche Berechtigungen Du hast, kannst Du die Beleuchtung immer steuern – auch wenn das Internet nicht verfügbar ist.
Lichtsteuerung ohne Internet
Hinzufügen oder Löschen von Lampen, Sensoren & Schaltern¹
Räume & Zonen erstellen, bearbeiten, entfernen
Automatisierungen erstellen, bearbeiten, entfernen
Synchronisieren: App mit Spotify verknüpfen
Synchronisieren: Start oder Stopp
Hue Secure: System scharf oder unscharf schalten
Hue Secure: Live-Feed und Videoclips der Kamera anzeigen
Hue Secure: Zeitleiste des Ereignisses anzeigen
Hue Secure: Benachrichtigungen erhalten
Hue Secure: Kameraeinstellungen verwalten
Hue Secure: Abonnement abschließen
Hue Secure: Security Geräte löschen
Hue Bridge hinzufügen oder entfernen
Zuhause erstellen, umbenennen, löschen
Benutzerberechtigungen verwalten
Möglichkeiten mit einem Philips Hue Account
Philips Hue + Spotify
Verknüpfe Deinen Philips Hue Account und Dein Spotify Konto, um zu sehen, wie Deine Lampen auf die Musik reagieren. Verwende zum Starten die Registerkarte „Synchronisieren“ in der Hue App – und verwandle den Raum in Dein persönliches Konzert.
Smart Home-Assistenten
Verbinde Deinen Philips Hue Account mit einem Smart Home-Assistenten, und lass Deine Lampen auf Deine Befehle reagieren. Sage ihnen einfach, was sie tun sollen, ohne dafür einen Finger zu rühren zu müssen!
Smart Home Security
Erhalte Zugriff auf Philips Hue Secure, unsere Kollektion von Smart Home Security Produkten und Funktionen.
Fragen und Antworten
Wie kann ich einen Philips Hue Account anlegen?
Wie kann ich einen Philips Hue Account anlegen?
Wenn ich mich für einen Hue Account registriere, was geschieht dann mit den von mir bereitgestellten Informationen?
Wenn ich mich für einen Hue Account registriere, was geschieht dann mit den von mir bereitgestellten Informationen?
Kann ich meinen Hue Account auf mehreren Geräten verwenden?
Kann ich meinen Hue Account auf mehreren Geräten verwenden?
Welche Informationen sind für einen Hue Account erforderlich?
Welche Informationen sind für einen Hue Account erforderlich?
Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich, um sich bei einem Hue Account anzumelden?
Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich, um sich bei einem Hue Account anzumelden?
Erhalte ich Marketingmitteilungen, sobald ich mich für einen Hue Account registriert habe?
Erhalte ich Marketingmitteilungen, sobald ich mich für einen Hue Account registriert habe?
1 Wenn ein Gerät Teil einer Philips Hue Secure Einrichtung ist, kann es nur ein Benutzer mit der Berechtigung Security: Erweitert oder Administrator löschen.