Alle Smart Home Produkte

Entdecke das gesamte Angebot an smarten Produkten von Philips Hue! Dekoriere Dein Zuhause - von innen und außen - mit smarten Leuchten und Lampen, sowie smarten Sicherheitskameras und Sensoren.
Hue
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme
59,99 €
Hue
Secure Kamera weiß, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
179,99 €
White & Color Ambiance
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
119,99 €
LIGHTSTRIPS
Hue Solo Lightstrip 10 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
10 Meter
159,99 €
White & Color Ambiance
Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
119,99 €
Neu
Deckenleuchte
Rechteckige Panelleuchte Surimu
Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 4150 Lumen
Mattweißes Aluminium
299,99 €
Neu
White & Color Ambiance
Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz
349,99 €
White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
69,99 €
White & Color Ambiance
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
329,99 €
Hue
Perifo Schiene 1m weiß
1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube
69,99 €
Hue
Secure Kamera schwarz, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
179,99 €
White Ambiance
Eckiges Deckenpaneel Tento – klein
Sanftes Dimmen
29,5 x 29.5 cm
Bis zu 1340 Lumen
Synthetisches Profil
89,99 €
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.