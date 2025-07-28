Support
Alle Smart Home Produkte

Entdecke das gesamte Angebot an smarten Produkten von Philips Hue! Dekoriere Dein Zuhause - von innen und außen - mit smarten Leuchten und Lampen, sowie smarten Sicherheitskameras und Sensoren.

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

59,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera weiß, kabellos

Hue

Secure Kamera weiß, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

179,99 €

Fast ausverkauft

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

White & Color Ambiance

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar

119,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Solo Lightstrip 10 Meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo Lightstrip 10 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
10 Meter

159,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

White & Color Ambiance

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar

119,99 €

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Rechteckige Panelleuchte Surimu

Deckenleuchte

Rechteckige Panelleuchte Surimu

Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 4150 Lumen
Mattweißes Aluminium

299,99 €

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Wallwasher

White & Color Ambiance

Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz

349,99 €

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

69,99 €

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

329,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1m weiß

Hue

Perifo Schiene 1m weiß
1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube

69,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera schwarz, kabellos

Hue

Secure Kamera schwarz, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

179,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Eckiges Deckenpaneel Tento – klein

White Ambiance

Eckiges Deckenpaneel Tento – klein
Sanftes Dimmen
29,5 x 29.5 cm
Bis zu 1340 Lumen
Synthetisches Profil

89,99 €

Leitfaden für Smart Home Produkte

Was sind Smart Home Produkte?

Welche smarten Produkte funktionieren mit Google Home?

Welche Smart Home Produkte funktionieren mit Alexa?

Welche Smart Home Geräte für Beleuchtung haben wir?

Welche anderen Arten von Smart Home Produkten bieten wir an?

Erfahre mehr über Smart Home Produkte

Smarte Beleuchtung und Smart Home Produkte

Smarte Lichtsysteme erklärt

Möchtest Du wissen, was smarte Leuchtmittel alles können? In unserem Leitfaden für smarte Beleuchtung erfährst Du alles.
Smarte Security Produkte

Was ist Sicherheitsbeleuchtung?

Bei einer effektiven Sicherheitsbeleuchtung geht es nicht nur darum, hier und da ein paar helle Lichter zu installieren.

Smarte Automatisierung für Dein Zuhause

Smarte Automatisierung für Dein Zuhause

Das Zusammenspiel von Philips Hue Leuchten, Sensoren, Security Kameras und die Hue App sorgt für ein beruhigtes Gefühl – egal ob Du zu Hause oder unterwegs bist.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

