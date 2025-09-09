Support
LED Leuchtmittel

Smarte Lampen

Unsere smarten LED-Lampen gibt es in verschiedenen Formen und mit den verschiedensten Fassungen. Sie passen in fast alle Leuchten und Sockel. So kannst Du überall in Deinem Zuhause smarte Lampen verwenden.

(19)

(37)

(30)

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 1600 lm

White & Color Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1600 lm
Bis zu 1.600 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

White & Color Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Lampe

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack
Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 1600 lm

White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1600 lm
Bis zu 1.600 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 2er-Pack

Lampe

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 2er-Pack
Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

White & Color Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack

Lampe

Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack
Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm
Bis zu 810 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

White Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm
Bis zu 810 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Steuerung per App oder Sprache
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm

White & Color Ambiance

A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm
Bis zu 810 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben
Erfahre mehr über smarte LED-Lampen

LED Leuchtmittel und smarte Beleuchtung

Smarte Lichtsysteme erklärt

Du fragst Dich, was smarte Lampen alles können? Unser Leitfaden für smarte Beleuchtung klärt Dich auf.

MR16 und GU10 LED Leuchtmittel

MR16- vs. GU10-Lampen

Diese beiden Licht-Superhelden sind kompakt und können das Licht genau dorthin lenken, wo Du es brauchst. Aber was ist der Unterschied zwischen MR16- und GU10-Lampen?

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

